Чем привлекает персональная выставка Галины Стэпан "Тишина гор" в Ташкенте
С 1976 по 2026 год художница совершила множество творческих поездок по странам Центральной Азии — Узбекистану, Таджикистану и Кыргызстану. Значительную часть произведений она посвятила людям, которых встречала во время творческих поездок.
В Ташкенте в малом выставочном зале Международного караван-сарая культуры Икуо Хираямы Академии художеств Узбекистана проходит персональная выставка художницы Галины Стэпан "Тишина гор".
Экспозиция включает около 30 живописных работ, посвященных красоте горных пейзажей Центральной Азии и образам людей, встреченных художницей в творческих путешествиях по Узбекистану, Таджикистану и Кыргызстану с 1976 по 2026 год. Автор стремится передать не только внешние черты, но и внутренний мир человека, национальные и культурные особенности. Представленные работы созданы в последние годы.
Зрители могут увидеть уникальное сочетание реальности и художественного мира, отражающего вечные темы бытия и красоту горной природы Узбекистана, произведения из различных циклов, над которыми работает художница.
Особое место занимает работа "Хлеб Памира" (2026), впервые представленная публике.
"В своих картинах я стремлюсь передать мгновения природы и человеческой жизни, которые невозможно удержать, но можно почувствовать через цвет, свет и пространство", — говорит Галина Стэпан.
Выставка продлится до 23 марта 2026 года.
Галина Стэпан родилась 18 декабря 1946 года в городе Саранске (Мордовия). Она окончила Рязанское художественное училище и является живописцем и графиком, членом Союза художников СССР, России и Узбекистана. Художница принимала участие в многочисленных республиканских, всероссийских, всесоюзных и международных выставках. За вклад в искусство она награждена медалью Министерства культуры СССР и имеет звание ветерана труда.
В своих работах она обращается к жанрам тематической картины, портрета, пейзажа и ню. Произведения Галины Стэпан экспонировались в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Болгарии, Монголии, Австрии, Ташкенте и Душанбе и были приобретены музеями Российской Федерации и зарубежными коллекционерами.
Выставка продлится до 23 марта 2026 года.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка Галины Стэпан в Ташкенте
Персональная выставка Галины Стэпан в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовПерсональная выставка Галины Стэпан в Ташкенте
2/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка Галины Стэпан в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовПерсональная выставка Галины Стэпан в Ташкенте
3/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка Галины Стэпан в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовПерсональная выставка Галины Стэпан в Ташкенте
4/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка Галины Стэпан в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовПерсональная выставка Галины Стэпан в Ташкенте
5/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка Галины Стэпан в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовПерсональная выставка Галины Стэпан в Ташкенте
6/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка Галины Стэпан в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовПерсональная выставка Галины Стэпан в Ташкенте
7/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка Галины Стэпан в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовПерсональная выставка Галины Стэпан в Ташкенте
8/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка Галины Стэпан в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовПерсональная выставка Галины Стэпан в Ташкенте
9/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка Галины Стэпан в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовПерсональная выставка Галины Стэпан в Ташкенте
10/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка Галины Стэпан в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовПерсональная выставка Галины Стэпан в Ташкенте
11/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка Галины Стэпан в Ташкенте
© Sputnik / Бахром ХатамовПерсональная выставка Галины Стэпан в Ташкенте
12/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка Галины Стэпан в Ташкенте