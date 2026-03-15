Чем привлекает персональная выставка Галины Стэпан "Тишина гор" в Ташкенте

Чем привлекает персональная выставка Галины Стэпан "Тишина гор" в Ташкенте

С 1976 по 2026 год художница совершила множество творческих поездок по странам Центральной Азии — Узбекистану, Таджикистану и Кыргызстану. Значительная часть произведений посвящена людям, которых художница встречала во время творческих поездок

2026-03-15T18:10+0500

2026-03-15T18:10+0500

2026-03-15T18:10+0500

В Ташкенте в малом выставочном зале Международного караван-сарая культуры Икуо Хираямы Академии художеств Узбекистана проходит персональная выставка художницы Галины Стэпан "Тишина гор".Экспозиция включает около 30 живописных работ, посвященных красоте горных пейзажей Центральной Азии и образам людей, встреченных художницей в творческих путешествиях по Узбекистану, Таджикистану и Кыргызстану с 1976 по 2026 год. Автор стремится передать не только внешние черты, но и внутренний мир человека, национальные и культурные особенности. Представленные работы созданы в последние годы.Зрители могут увидеть уникальное сочетание реальности и художественного мира, отражающего вечные темы бытия и красоту горной природы Узбекистана, произведения из различных циклов, над которыми работает художница.Особое место занимает работа "Хлеб Памира" (2026), впервые представленная публике.Выставка продлится до 23 марта 2026 года.Галина Стэпан родилась 18 декабря 1946 года в городе Саранске (Мордовия). Она окончила Рязанское художественное училище и является живописцем и графиком, членом Союза художников СССР, России и Узбекистана. Художница принимала участие в многочисленных республиканских, всероссийских, всесоюзных и международных выставках. За вклад в искусство она награждена медалью Министерства культуры СССР и имеет звание ветерана труда.В своих работах она обращается к жанрам тематической картины, портрета, пейзажа и ню. Произведения Галины Стэпан экспонировались в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Болгарии, Монголии, Австрии, Ташкенте и Душанбе и были приобретены музеями Российской Федерации и зарубежными коллекционерами.Выставка продлится до 23 марта 2026 года.

узбекистан

ташкент

центральная азия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

