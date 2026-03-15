Психолог: Как не избаловать ребенка

Психолог: Как не избаловать ребенка

Баловство – это форма выражения любви, которая может проявляться, например, в чрезмерной опеке или множестве подарков, чтобы избежать негативных чувств и эмоций ребенка

2026-03-15T22:01+0500

2026-03-15T22:01+0500

2026-03-15T22:01+0500

Чтобы ребенок вырос неизбалованным, нужно стараться давать больше любви, участия, эмоциональной вовлеченности вместо подарков, сообщает радио Sputnik со ссылкой на психолога, арт-терапевта Марию Калинину.По словам специалиста, так можно сформировать у ребенка ценность близких отношений, которые основываются не на материальном, а на эмоциональном.Психолог отметила, что баловство – это форма выражения любви, которая может проявляться, например, в чрезмерной опеке или множестве подарков, чтобы избежать негативных чувств и эмоций ребенка.В желании дать ребенку все, чего не было у родителя в детстве нет ничего плохого, подчеркнула психолог, однако необходимо сохранять взрослую позицию и помнить, что у детей лобная доля слабо развита.Она также добавила, что важно иметь систему поощрений и правил. Это дает детям ощущение предсказуемости, а значит, безопасности. Кроме того, через поощрения можно стимулировать ребенка к определенным действиям.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

