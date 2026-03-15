Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Психолог: Как не избаловать ребенка
Психолог: Как не избаловать ребенка
Баловство – это форма выражения любви, которая может проявляться, например, в чрезмерной опеке или множестве подарков, чтобы избежать негативных чувств и эмоций ребенка
2026-03-15T22:01+0500
2026-03-15T22:01+0500
Чтобы ребенок вырос неизбалованным, нужно стараться давать больше любви, участия, эмоциональной вовлеченности вместо подарков, сообщает радио Sputnik со ссылкой на психолога, арт-терапевта Марию Калинину.По словам специалиста, так можно сформировать у ребенка ценность близких отношений, которые основываются не на материальном, а на эмоциональном.Психолог отметила, что баловство – это форма выражения любви, которая может проявляться, например, в чрезмерной опеке или множестве подарков, чтобы избежать негативных чувств и эмоций ребенка.В желании дать ребенку все, чего не было у родителя в детстве нет ничего плохого, подчеркнула психолог, однако необходимо сохранять взрослую позицию и помнить, что у детей лобная доля слабо развита.Она также добавила, что важно иметь систему поощрений и правил. Это дает детям ощущение предсказуемости, а значит, безопасности. Кроме того, через поощрения можно стимулировать ребенка к определенным действиям.
ребенко баловство
ребенко баловство

Психолог: Как не избаловать ребенка

22:01 15.03.2026
© Sputnik / Сгенерировано ИИ
Узбекская семья в кафе
Баловство – это форма выражения любви, которая может проявляться, например, в чрезмерной опеке или множестве подарков, чтобы избежать негативных чувств и эмоций ребенка.
Чтобы ребенок вырос неизбалованным, нужно стараться давать больше любви, участия, эмоциональной вовлеченности вместо подарков, сообщает радио Sputnik со ссылкой на психолога, арт-терапевта Марию Калинину.
По словам специалиста, так можно сформировать у ребенка ценность близких отношений, которые основываются не на материальном, а на эмоциональном.
Психолог отметила, что баловство – это форма выражения любви, которая может проявляться, например, в чрезмерной опеке или множестве подарков, чтобы избежать негативных чувств и эмоций ребенка.
"Если ребенка слишком опекают, отнимают всяческую возможность взаимодействия с миром, то он лишается жизненно важных адаптивных механизмов, в том числе и способности справляться со своими эмоциями, чувствами, которые возникают в результате столкновения со сложностями и трудностями. И, конечно же, родителю, который не готов эмоционально тоже встретиться с этим гораздо легче ребенку что-то дать материальное, чтобы отвлечь его от негативных проявлений", – пояснила Калинина.
В желании дать ребенку все, чего не было у родителя в детстве нет ничего плохого, подчеркнула психолог, однако необходимо сохранять взрослую позицию и помнить, что у детей лобная доля слабо развита.

"Детям сложно с понятием дисциплины самоконтроля, задача родителей – привить это понятие как уровень нормы, но при этом не лишая ребенка ощущения беззаботного и счастливого детства. Важно найти баланс, подходящий именно вашей семье и вашему ребенку", – сказала Мария Калинина.

Она также добавила, что важно иметь систему поощрений и правил. Это дает детям ощущение предсказуемости, а значит, безопасности. Кроме того, через поощрения можно стимулировать ребенка к определенным действиям.
