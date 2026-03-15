https://uz.sputniknews.ru/20260315/nalogovye-slujby-uzbekistana-i-armenii-sotrudnichestvo-56294442.html
Налоговые службы Узбекистана и Армении намерены расширять сотрудничество
Sputnik Узбекистан
Речь идет в том числе об обмене опытом в области цифровых решений для налогового администрирования
2026-03-15T15:40+0500
государственный налоговый комитет
узбекистан
армения
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0f/56294276_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_517087dcd4351698ca5e435b59894aa4.jpg
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Руководители налоговых служб Армении и Узбекистана обсудили перспективы расширения сотрудничества, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Встреча председателя Налогового комитета РУЗ Фарруха Пулатова с коллегой из Государственного налогового комитета Армении Эдуардом Акобяном прошла в рамках III Конференции глав налоговых администраций Международного валютного фонда “Кавказ, Центральная Азия и Монголия” (ККАМ).Речь шла о применении системы идентификации товаров и услуг, компонентов системы отслеживания товаров, маркированных средствами контрольной идентификации, а также особенностях использования кассовых аппаратов и электронных кассовых аппаратов.Кроме того, собеседники подтвердили готовность к расширению сотрудничества и в других областях, представляющих взаимный интерес.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0f/56294276_104:0:1527:1067_1920x0_80_0_0_d4b6ea40898d7ac8eed0e39f79a46ea1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан армения сотрудничество налоговое администрирование
