Налоговые службы Узбекистана и Армении намерены расширять сотрудничество

Речь идет в том числе об обмене опытом в области цифровых решений для налогового администрирования

2026-03-15T15:40+0500

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Руководители налоговых служб Армении и Узбекистана обсудили перспективы расширения сотрудничества, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Встреча председателя Налогового комитета РУЗ Фарруха Пулатова с коллегой из Государственного налогового комитета Армении Эдуардом Акобяном прошла в рамках III Конференции глав налоговых администраций Международного валютного фонда “Кавказ, Центральная Азия и Монголия” (ККАМ).Речь шла о применении системы идентификации товаров и услуг, компонентов системы отслеживания товаров, маркированных средствами контрольной идентификации, а также особенностях использования кассовых аппаратов и электронных кассовых аппаратов.Кроме того, собеседники подтвердили готовность к расширению сотрудничества и в других областях, представляющих взаимный интерес.

