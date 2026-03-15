https://uz.sputniknews.ru/20260315/uzbekistan-planiruet-sozdat-predpriyatiya-po-proizvodstvu-myasa-v-vitebskoy-oblasti-belarusi-56288938.html
Узбекистан планирует создать предприятия по производству мяса в Витебской области Беларуси
Начальник отдела хокимията Кашкадарьинской области: Направлений для сотрудничества очень много, мы готовы в дальнейшем углублять отношения с Витебской областью
2026-03-15T09:50+0500
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Узбекистан планирует создать предприятия по производству мяса говядины в Глубокском районе Витебской области Беларуси. Об этом шла речь на встрече делегации Кашкадарьинской области РУз с руководством Витебской области, сообщает БелТА.
Узбекистан планирует создать предприятия по производству мяса говядины в Глубокском районе Витебской области Беларуси. Об этом шла речь на встрече делегации Кашкадарьинской области РУз с руководством Витебской области, сообщает
БелТА.
В ходе трехдневной поездки узбекская сторона посетила ряд агропредприятий Витебска, Витебского, Глубокского, Ушачского и Шарковщинского районов, ознакомилась с их деятельностью.
"Отношения между Узбекистаном и Беларусью год за годом расширяются и развиваются. Мы приехали в Витебскую область налаживать отношения по продовольственной безопасности. Наша цель — купить ваши мясо, мясные изделия, молоко, сухое молоко и поставлять вам плодоовощную продукцию — сухофрукты, арбузы, дыни и другое", — рассказал начальник отдела Управления инвестиций, промышленности и торговли хокимията Кашкадарьинской области Шахриер Хамзаев.
Он добавил, что уже заключены контракты с Витебским мясокомбинатом, Глубокскими мясокомбинатом и молочноконсервным комбинатом. В Узбекистан планируют поставки мяса говядины. Первоначальный объем — 100 тонн в месяц.
“Также на встрече шла речь о перспективах создания на территории Витебской области предприятий по производству мяса говядины. Узбекскую сторону для этих целей заинтересовала территория Глубокского района. На первоначальном этапе планируется выращивать 1 тыс. голов, в перспективе — до 10 тыс. голов”, — говорится в сообщении.
Узбекская делегация также выразила заинтересованность в совместной кооперации: она готова экспортировать плодоовощную продукцию в Витебскую область, которая, в свою очередь, поставит в Узбекистан детское питание.
"Направлений для сотрудничества очень много, мы готовы в дальнейшем углублять отношения с Витебской областью", — подчеркнул Шахриер Хамзаев.