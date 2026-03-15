https://uz.sputniknews.ru/20260315/uzbekistan-planiruet-sozdat-predpriyatiya-po-proizvodstvu-myasa-v-vitebskoy-oblasti-belarusi-56288938.html

Узбекистан планирует создать предприятия по производству мяса в Витебской области Беларуси

Sputnik Узбекистан

Начальник отдела хокимията Кашкадарьинской области: Направлений для сотрудничества очень много, мы готовы в дальнейшем углублять отношения с Витебской областью

2026-03-15T09:50+0500

узбекистан

кашкадарьинская область

сотрудничество

беларусь

делегация

продовольствие

мясо

производство

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/19/24789778_0:189:3116:1942_1920x0_80_0_0_bebb1bcc1b272c754255ce84a79a3b28.jpg

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Узбекистан планирует создать предприятия по производству мяса говядины в Глубокском районе Витебской области Беларуси. Об этом шла речь на встрече делегации Кашкадарьинской области РУз с руководством Витебской области, сообщает БелТА.В ходе трехдневной поездки узбекская сторона посетила ряд агропредприятий Витебска, Витебского, Глубокского, Ушачского и Шарковщинского районов, ознакомилась с их деятельностью.Он добавил, что уже заключены контракты с Витебским мясокомбинатом, Глубокскими мясокомбинатом и молочноконсервным комбинатом. В Узбекистан планируют поставки мяса говядины. Первоначальный объем — 100 тонн в месяц.Узбекская делегация также выразила заинтересованность в совместной кооперации: она готова экспортировать плодоовощную продукцию в Витебскую область, которая, в свою очередь, поставит в Узбекистан детское питание."Направлений для сотрудничества очень много, мы готовы в дальнейшем углублять отношения с Витебской областью", — подчеркнул Шахриер Хамзаев.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

узбекистан планы предприятие производство мясо беларусь