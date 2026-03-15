https://uz.sputniknews.ru/20260315/uzbekistan-priglasili-v-kachestve-pochetnogo-gostya-na-vsemirnyy-kongress-tyurkskix-narodov-56291862.html
Узбекистан пригласили в качестве почетного гостя на Всемирный конгресс тюркских народов
Sputnik Узбекистан
2026-03-15T11:05+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/03/28748226_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e472a9cacd097c07938557197c2a8ff3.jpg
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Узбекистан пригласили в качестве почетного гостя на Всемирный конгресс тюркских народов — Курултай, сообщает ИА "Дунё".Курултай собирает представителей более 27 народов и этнических групп, объединенных историей кочевых цивилизаций. Его программа включает культурные, спортивные и научные мероприятия, международные выставки и дипломатические встречи. В 2024 году фестиваль посетили около 250 тыс. участников.
узбекистан
венгрия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/03/28748226_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_01d11ae3c236ac50feb6a57a5c21d479.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik.
Узбекистан пригласили в качестве почетного гостя на Всемирный конгресс тюркских народов — Курултай, сообщает
ИА "Дунё".
Курултай собирает представителей более 27 народов и этнических групп, объединенных историей кочевых цивилизаций. Его программа включает культурные, спортивные и научные мероприятия, международные выставки и дипломатические встречи. В 2024 году фестиваль посетили около 250 тыс. участников.
“Посол Узбекистана Ойбек Шахавдинов провел переговоры с президентом Венгерского фонда "Туран", главным организатором Всемирного конгресса тюркских народов — Курултая Андрашем Биро. Обсуждалось участие Узбекистана в крупнейшем этнокультурном мероприятии Европы, которое в этом году состоится в Венгрии с 12 по 20 августа. Узбекистан приглашен в качестве почетного гостя с возможностью создания национального павильона”, — говорится в сообщении.
Андраш Биро подчеркнул, что участие Узбекистана в Курултае создает новые возможности для продвижения национального культурного наследия и укрепления международного сотрудничества.
В свою очередь, Ойбек Шахавдинов отметил, что оно станет важным шагом в дальнейшем развитии стратегического партнерства между Узбекистаном и Венгрией, которые в 2026 году объявили о проведении перекрестного Года культуры, науки и инноваций.