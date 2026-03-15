Узбекистан пригласили в качестве почетного гостя на Всемирный конгресс тюркских народов

Узбекистан пригласили в качестве почетного гостя на Всемирный конгресс тюркских народов

Курултай собирает представителей более 27 народов и этнических групп, объединенных историей кочевых цивилизаций. Программа включает культурные, спортивные и научные мероприятия, международные выставки и дипломатические встречи.

2026-03-15T11:05+0500

2026-03-15T11:05+0500

2026-03-15T11:05+0500

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Узбекистан пригласили в качестве почетного гостя на Всемирный конгресс тюркских народов — Курултай, сообщает ИА "Дунё".Курултай собирает представителей более 27 народов и этнических групп, объединенных историей кочевых цивилизаций. Его программа включает культурные, спортивные и научные мероприятия, международные выставки и дипломатические встречи. В 2024 году фестиваль посетили около 250 тыс. участников.Андраш Биро подчеркнул, что участие Узбекистана в Курултае создает новые возможности для продвижения национального культурного наследия и укрепления международного сотрудничества.В свою очередь, Ойбек Шахавдинов отметил, что оно станет важным шагом в дальнейшем развитии стратегического партнерства между Узбекистаном и Венгрией, которые в 2026 году объявили о проведении перекрестного Года культуры, науки и инноваций.

узбекистан

венгрия

