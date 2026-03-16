Что является главной причиной снижения иммунитета

Иммунолог рассказал, что ослабляет защитные механизмы организма, может привести к развитию инфекционных заболеваний, аллергии и даже повысить риск онкологии

2026-03-16T22:02+0500

Острый и хронический стрессы ослабляют иммунитет и могут привести к развитию инфекционных, аллергических и даже онкозаболеваний, сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук, врача аллерголога-иммунолога, Андрея Шабалдина.Врач предупредил, что хронический стресс может способствовать развитию онкологических заболеваний."Например, человек боится заболеть раком, и он ходит с этой навязчивой мыслью долгое время, а это хронический стресс. И онкологическое заболевание может развиться, потому что иммунная система под воздействием хронического стресса ослабла, и онкологические клетки, которые в нас образуются постоянно, смогли выйти из-под иммунологического контроля", — рассказал Шабалдин.

