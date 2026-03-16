https://uz.sputniknews.ru/20260316/chto-yavlyaetsya-glavnoy-prichinoy-snijeniya-immuniteta-56300588.html
Что является главной причиной снижения иммунитета
Sputnik Узбекистан
Иммунолог рассказал, что ослабляет защитные механизмы организма, может привести к развитию инфекционных заболеваний, аллергии и даже повысить риск онкологии
2026-03-16T22:02+0500
это интересно
мнение эксперта
иммунитет
здоровье
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/0b/46549563_0:69:1356:831_1920x0_80_0_0_8e561f8b15d7dbdd3e180d3d84a82f81.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/0b/46549563_77:0:1277:900_1920x0_80_0_0_72ab0fd2faa26292a684e70101c3b918.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Острый и хронический стрессы ослабляют иммунитет и могут привести к развитию инфекционных, аллергических и даже онкозаболеваний, сообщает РИА Новости
со ссылкой на доктора медицинских наук, врача аллерголога-иммунолога, Андрея Шабалдина.
"Прежде всего, иммунитет ослабляет острый или хронический стресс. После некоторых стрессовых ситуаций, например, потеря близкого человека, развиваются инфекционные, такие как герпес, аллергические (острая крапивница) и аутоиммунные (аутоиммунное поражение щитовидной железы) заболевания", — пояснил он.
Врач предупредил, что хронический стресс может способствовать развитию онкологических заболеваний.
"Например, человек боится заболеть раком, и он ходит с этой навязчивой мыслью долгое время, а это хронический стресс. И онкологическое заболевание может развиться, потому что иммунная система под воздействием хронического стресса ослабла, и онкологические клетки, которые в нас образуются постоянно, смогли выйти из-под иммунологического контроля", — рассказал Шабалдин.