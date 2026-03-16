Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20260316/chto-yavlyaetsya-glavnoy-prichinoy-snijeniya-immuniteta-56300588.html
Что является главной причиной снижения иммунитета
Что является главной причиной снижения иммунитета
Sputnik Узбекистан
Иммунолог рассказал, что ослабляет защитные механизмы организма, может привести к развитию инфекционных заболеваний, аллергии и даже повысить риск онкологии
2026-03-16T22:02+0500
2026-03-16T22:02+0500
это интересно
мнение эксперта
иммунитет
здоровье
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/0b/46549563_0:69:1356:831_1920x0_80_0_0_8e561f8b15d7dbdd3e180d3d84a82f81.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/0b/46549563_77:0:1277:900_1920x0_80_0_0_72ab0fd2faa26292a684e70101c3b918.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мнение эксперта, иммунитет, здоровье

22:02 16.03.2026
© iStock / RidofranzУставшая женщина на работе
Уставшая женщина на работе - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2026
© iStock / Ridofranz
Подписаться
Иммунолог рассказал, что ослабляет защитные механизмы организма, может привести к развитию инфекционных заболеваний, аллергии и даже повысить риск онкологии.
Острый и хронический стрессы ослабляют иммунитет и могут привести к развитию инфекционных, аллергических и даже онкозаболеваний, сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук, врача аллерголога-иммунолога, Андрея Шабалдина.

"Прежде всего, иммунитет ослабляет острый или хронический стресс. После некоторых стрессовых ситуаций, например, потеря близкого человека, развиваются инфекционные, такие как герпес, аллергические (острая крапивница) и аутоиммунные (аутоиммунное поражение щитовидной железы) заболевания", — пояснил он.

Врач предупредил, что хронический стресс может способствовать развитию онкологических заболеваний.
"Например, человек боится заболеть раком, и он ходит с этой навязчивой мыслью долгое время, а это хронический стресс. И онкологическое заболевание может развиться, потому что иммунная система под воздействием хронического стресса ослабла, и онкологические клетки, которые в нас образуются постоянно, смогли выйти из-под иммунологического контроля", — рассказал Шабалдин.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0