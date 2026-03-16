Вместо золота и мебели: почему невеста из Андижана отправила жениху необычное приданое
17:29 16.03.2026 (обновлено: 17:36 16.03.2026)
© Из личного архива Насибахон ИброхимовойНасибахон Иброхимова в качестве приданого отправила в дом жениха 800 книг
Эксклюзив
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что уроженка Андижана Насибахон Иброхимова в качестве приданого отправила в дом жениха 800 книг.
Корреспондент Sputnik Узбекистан решил узнать, что подтолкнуло девушку и ее семью отправить новым родственникам не традиционное приданое — золото, мебель и нарядные костюмы, — а стопки книг.
История любви Насибахон и Миржалола началась три года назад. Насибахон в то время училась в Андижанском государственном университете, а Миржалол — в Университете мировой экономики и дипломатии. Будущие супруги познакомились во время конкурса книголюбов, проводимого Агентством по делам молодежи. Между ними завязалась дружба.
"Миржалол вырос в окружении книг. Каждое лето супруг возил детей в Карши в книжный магазин, и мальчики сами выбирали понравившуюся книгу. Миржалол, будучи самым старшим в семье, всегда брал несколько книг и после вместе с братьями читал их. Прививая любовь к чтению, мы не думали, что наш сын решит связать свою жизнь с книгами. Они помогли ему поступить и окончить столичный вуз, встретить жену и найти работу по душе", — признается мать жениха, уроженка Кукдалинского района Мехри Диёрова.
Свекровь Насибахон призналась, что с детства говорила сыновьям, а их у нее четверо, что ей не нужны невестки, увешанные золотом.
"От невесток зависит будущее семьи. И мне важно, чтобы мои внуки и правнуки были образованными", — признается Мехри Диёрова, медик по профессии.
В шестом классе Миржалол на собственные деньги купил у одноклассника книгу "Звездные ночи", после которой всерьез увлекся созданием собственной библиотеки. К слову, данная книга настолько впечатлила мальчика, что он попросил назвать младшего брата в честь автора книги — Бобуром.
Со временем в его библиотеке собралось около 700 книг. В прошлом году Миржалол сообщил родителям, что встретил девушку своей мечты. Его мать, узнав о любви будущей невестки к книгам, сразу заявила, что приданное им не нужно, только ее книги.
"Автомобиль с книгами ехал 16 часов. Собрав их воедино, у нас получилась солидная библиотека из 1,5 тысячи книг. Свадьба, к слову, состоялась в августе прошлого года", — отметила свекровь Насибахон.
Известность же молодожены получили накануне 8 марта текущего года. Один из местных блогеров подготовил небольшой сюжет о Насибахон, которая была среди кандидатов в лауреаты на премию имени Зульфии. Премию в итоге она не получила. Но девушка не отчаивается и планирует попробовать свои силы в следующем году.
Сегодня молодожены живут в Ташкенте. Оба работают в книжном магазине, занимаются развитием онлайн-магазина книжной продукции. Миржалол, свободно владеющий английским языком и имеющий сертификат IELTS, планирует заняться переводами книг.
Продолжает работать над собой и Насибахон: она готовится к поступлению на отделение магистратуры Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби.
За плечами девушки — стипендия имени Алишера Навои, а также месячная стажировка в Тюменском государственном университете, где она изучала особенности российской музыкальной культуры.
Также в планах у супругов открыть в Кашкадарье частный детский сад и книжный магазин.