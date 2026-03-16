https://uz.sputniknews.ru/20260316/nevesta-iz-andijana-otpravila-jenixu-neobychnoe-pridanoe-56312637.html

Вместо золота и мебели: почему невеста из Андижана отправила жениху необычное приданое

Sputnik Узбекистан

История любви Насибахон и Миржалола началась три года назад. Будущие супруги познакомились во время конкурса книголюбов, проводимого Агентством по делам молодежи

2026-03-16T17:29+0500

эксклюзив

общество

невеста

андижан

жених

книги

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/10/56312980_0:77:960:617_1920x0_80_0_0_cb19314e0e7275847233f8cf95f60f41.jpg

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что уроженка Андижана Насибахон Иброхимова в качестве приданого отправила в дом жениха 800 книг.Корреспондент Sputnik Узбекистан решил узнать, что подтолкнуло девушку и ее семью отправить новым родственникам не традиционное приданое — золото, мебель и нарядные костюмы, — а стопки книг.История любви Насибахон и Миржалола началась три года назад. Насибахон в то время училась в Андижанском государственном университете, а Миржалол — в Университете мировой экономики и дипломатии. Будущие супруги познакомились во время конкурса книголюбов, проводимого Агентством по делам молодежи. Между ними завязалась дружба.Свекровь Насибахон призналась, что с детства говорила сыновьям, а их у нее четверо, что ей не нужны невестки, увешанные золотом."От невесток зависит будущее семьи. И мне важно, чтобы мои внуки и правнуки были образованными", — признается Мехри Диёрова, медик по профессии.В шестом классе Миржалол на собственные деньги купил у одноклассника книгу "Звездные ночи", после которой всерьез увлекся созданием собственной библиотеки. К слову, данная книга настолько впечатлила мальчика, что он попросил назвать младшего брата в честь автора книги — Бобуром.Со временем в его библиотеке собралось около 700 книг. В прошлом году Миржалол сообщил родителям, что встретил девушку своей мечты. Его мать, узнав о любви будущей невестки к книгам, сразу заявила, что приданное им не нужно, только ее книги."Автомобиль с книгами ехал 16 часов. Собрав их воедино, у нас получилась солидная библиотека из 1,5 тысячи книг. Свадьба, к слову, состоялась в августе прошлого года", — отметила свекровь Насибахон.Известность же молодожены получили накануне 8 марта текущего года. Один из местных блогеров подготовил небольшой сюжет о Насибахон, которая была среди кандидатов в лауреаты на премию имени Зульфии. Премию в итоге она не получила. Но девушка не отчаивается и планирует попробовать свои силы в следующем году.Сегодня молодожены живут в Ташкенте. Оба работают в книжном магазине, занимаются развитием онлайн-магазина книжной продукции. Миржалол, свободно владеющий английским языком и имеющий сертификат IELTS, планирует заняться переводами книг.Продолжает работать над собой и Насибахон: она готовится к поступлению на отделение магистратуры Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби.За плечами девушки — стипендия имени Алишера Навои, а также месячная стажировка в Тюменском государственном университете, где она изучала особенности российской музыкальной культуры.Также в планах у супругов открыть в Кашкадарье частный детский сад и книжный магазин.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_UZ

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

