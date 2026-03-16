Пакистанские компании планируют инвестировать в ряд производств Ташобласти
Пакистанский бизнес планирует инвестировать в производство сахара, обуви и шин в Ташкентской области
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Пакистанские компании планируют инвестировать в ряд производств в Ташкентской области, сообщает ИА "Дунё".
Перспективы взаимодействия стороны обсудили в ходе рабочего визита делегации Узбекистана в город Лахор.
“Делегация Узбекистана во главе с хокимом Ташкентской области Зойиром Мирзаевым и послом Узбекистана Алишером Тухтаевым провела переговоры с руководителями ведущих промышленных компаний Пакистана. В ходе встреч обсуждены вопросы расширения инвестиционного сотрудничества, развития промышленной кооперации и реализации совместных проектов”, — говорится в сообщении.
В ходе встречи с главным исполнительным директором одной из крупнейших промышленных групп Пакистана — "Omni Group of Companies" Салманом Юнусом речь шла о налаживании поставок сахара из Пакистана в Узбекистан, а также развитии промышленного сотрудничества в данной сфере. Деятельность компании охватывает не только пищевую промышленность, но и энергетику, производство полимерной продукции и сельхозтехники.
"Недавно в Пакистане мы запустили новый завод по производству сахара, рассказал Салман Юнус. — Предприятие способно производить до 10 тонн сахара каждые восемь часов. Наряду с налаживанием производства сахара в Ташкентской области мы также можем создать совместное предприятие по сборке тракторов в сотрудничестве с предприятиями региона, выпускающими такую технику. Кроме того, учитывая высокий спрос на сахар в Узбекистане, мы планируем открыть сахарный завод в Ташкентской области".
На встрече Билалом Кидваи, главным коммерческим директором одной из крупных промышленных компаний Пакистана "Service Industries Limited", выпускающей шины для мотоциклов, тракторов и грузовых автомобилей, обсудили перспективы организации производства шин и обуви в Узбекистане. Пакистанская сторона выразила значительный интерес к реализации данного проекта.
В свою очередь, представители Ташкентской области сообщили о готовности создать необходимые условия для реализации данных инвестпроектов на территории региона.