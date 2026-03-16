Пакистанские компании планируют инвестировать в ряд производств Ташобласти

В свою очередь представители столичной области сообщили о готовности создать необходимые условия для реализации данных инвестиционных проектов на территории региона

2026-03-16T14:07+0500

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Пакистанские компании планируют инвестировать в ряд производств в Ташкентской области, сообщает ИА "Дунё".Перспективы взаимодействия стороны обсудили в ходе рабочего визита делегации Узбекистана в город Лахор.В ходе встречи с главным исполнительным директором одной из крупнейших промышленных групп Пакистана — "Omni Group of Companies" Салманом Юнусом речь шла о налаживании поставок сахара из Пакистана в Узбекистан, а также развитии промышленного сотрудничества в данной сфере. Деятельность компании охватывает не только пищевую промышленность, но и энергетику, производство полимерной продукции и сельхозтехники.На встрече Билалом Кидваи, главным коммерческим директором одной из крупных промышленных компаний Пакистана "Service Industries Limited", выпускающей шины для мотоциклов, тракторов и грузовых автомобилей, обсудили перспективы организации производства шин и обуви в Узбекистане. Пакистанская сторона выразила значительный интерес к реализации данного проекта.В свою очередь, представители Ташкентской области сообщили о готовности создать необходимые условия для реализации данных инвестпроектов на территории региона.

