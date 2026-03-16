США хотят сбросить на Иран ядерную бомбу, чтобы отступить с победой

16.03.2026, Sputnik Узбекистан

2026-03-16T13:02+0500

Вчера в турецких изданиях появилась утечка о том, что "команда Трампа в экстренном режиме прорабатывает пути отступления с Ближнего Востока" по причине полного провала красивого блицкрига, пишет колумнист РИА Новости. Многие утверждают, что Трамп завяз так сильно, что теперь у него пути назад нет — но это не так. Без всякого сомнения, последствия для нынешней американской администрации будут очень тяжелыми, но "молодая была уже немолода", и с позором отступать им не впервой. Однозначно будет придумано, в чем была перемога, то есть с этим проблем точно нет.Однако есть некто, для кого отступление совершенно невозможно, и он сделает все, чтобы американцы не только остались, но и поставили на карту вообще все, включая самое немыслимое.Этот некто — израильский премьер Нетаньяху. Для него нынешняя война с Ираном — единственное и последнее окно возможностей сохранить власть и свободу лично для себя и уничтожить главного врага (Иран) для религиозно-сионистских сил в руководстве и населении Израиля.В своем вчерашнем интервью посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что "элементы выхода (ситуации с войной) из-под контроля уже очевидны всем". Может показаться, что речь идет об экономическом шоке, расползающемся по миру, вовлечении в конфликт новых сторон, дальнейшем разрушении международной системы безопасности, гуманитарном кризисе и так далее.На самом деле может иметься в виду совершенно другое — и гораздо более опасное.Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Лариджани сообщил, что, по имеющимся у руководства страны данным, "оставшиеся члены команды Эпштейна" готовят инсценировку теракта в стиле атак 11 сентября (башни-близнецы в Нью-Йорке), чтобы обвинить в нем Иран.Возникает вопрос: зачем? Ведь и так самая могущественная военная держава (США) день и ночь уже утюжит иранские цели, и для этого никакие сферические теракты со стороны Ирана были не нужны.Дело в том, что становится очевидным: существующими силами и средствами уничтожить Иран не удается, вдобавок он даже усиливает удары возмездия. И тут совсем иными красками играет недавнее заявление Трампа, что США "могли бы уничтожить Иран, сделав его непригодным для жизни навсегда за один час, и у нас есть оружие, чтобы это сделать". Не нужно быть Курчатовым, чтобы сообразить, что речь идет о ядерном оружии.За десятки лет ядерного сдерживания мы привыкли к тому, что тема реального применения атомного оружия затабуирована раз и навсегда. Но будет полезно осознать, что те же самые американцы совершенно спокойно и не раз обсуждали этот вариант на военных брифингах с участием самого президента Трампа.В частности, по данным британского издания The Guardian, это обсуждалось в прошлом году в рамках подготовки к ударам по Ирану ("двенадцатидневная война"), когда специалисты доложили Трампу, что они не гарантируют уничтожение иранских ядерных объектов даже при помощи самых мощных противобункерных бомб. После этого совершенно обыденно была предложена схема: сначала цели "размягчаются" обычными бомбами, а затем применяется тактическое ядерное оружие. А потом идем пить кофе с донатсами.Впрочем, после анализа рисков для международного имиджа США решили от ядерки против Ирана отказаться.Сейчас же "ядерная опция" больше всего нужна Израилю, чтобы навсегда привязать к себе США в качестве сообщника ужасного преступления, которое может потрясти мир. Напрямую американцы на это не согласятся.Что остается?В 2022 году исследовательский центр при Венском университете (Австрия) выпустил работу по теоретической возможности использования ядерного оружия, и главный вывод был следующий: для решения нерешаемой проблемы при ядерной атаке первым делом "нужно найти моральное обоснование использования этой силы (ядерного оружия)". Иными словами, мировое сообщество в теории может принять это только тогда, когда целью является абсолютное зло.И вот представим себе ситуацию, когда в каком-нибудь американском Орландо взрывается "грязная" бомба, на которой написано "Сделано в Иране", и валяется хорошо сохранившаяся предсмертная записка смертника, где он проклинает Трампа и всех американцев за то, что они убили своими бомбардировками его семью и родственников до последнего колена, с припиской, что это был личный приказ аятоллы. После взрыва умирают в страшных мучениях или остаются радиоактивными калеками сотни тысяч людей. И тогда ядерное "возмездие" может сработать.Кто же может организовать такое — и даже без ведома американцев?Публикации в международных и западных источниках утверждают, что израильский "Моссад" неоднократно практиковал террористические операции под чужим флагом. Это и организация десятков взрывов в Ираке в рамках операции "Али-Баба" в 1950 году, нацеленных против местных евреев, после чего из страны в Израиль срочно переселилось 120 тысяч человек. Это и операция "Сусанна" в 1954 году, когда моссадовцы под видом исламских террористов устраивали взрывы в Египте, чтобы оттуда не ушли англичане.В рамках нынешнего конфликта иранские представители уже неоднократно заявляли, что Израиль отвечает за атаки на соседние арабские государства при помощи клонов иранских беспилотников.Но есть ненулевая вероятность, что беспилотниками дело не ограничится: для кого-то ставки выросли до последнего предела. Есть надежда, что американские лидеры все же смогут удержать своих союзников, рвущихся с поводка. Однако это сработает только в случае, если поводок не идет в обратном направлении.

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

