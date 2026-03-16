В Узбекистане наращивают мощности ГЭС: 6,5 млрд кВт ч электроэнергии в 2025 году
18:10 16.03.2026 (обновлено: 18:17 16.03.2026)
© Sputnik / Илья НаймушинСброс воды на ГЭС
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В 2025 году АО "Узбекгидроэнерго" произвело 6,5 млрд кВт·ч электроэнергии, что стало рекордным показателем для компании. Такие цифры озвучили на пресс-конференции в Центре подготовки контента при Администрации президента, где руководство Общества рассказало о результатах года и планах на будущее.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкУзбекгидроэнерго усиливает локализацию производства и цифровизацию
С момента создания АО "Узбекгидроэнерго" в 2017 году гидроэнергетика страны заметно выросла: если тогда в Узбекистане работало 36 гидроэлектростанций общей мощностью 1 604 МВт, то сегодня их более 100, а установленная мощность достигла 2 400 МВт. За последние годы модернизировали 13 действующих станций, ввели в эксплуатацию 64 новые, а на реализацию проектов привлекли $1,3 млрд инвестиций.
"При этом АО "Узбекгидроэнерго" не занимается обеспечением населения электроэнергией и ее распределением. Мы производим электроэнергию и передаем ее в единую энергосистему страны, а распределением между потребителями занимаются территориальные и региональные электросети. Наша основная задача — эффективно использовать водные ресурсы на ГЭС и производить электроэнергию без потерь", — отметил заместитель председателя правления Фаррух Нуруллаев.
В 2025 году в рамках государственной инвестиционной программы Общество освоило $237 млн, а объем промышленного производства превысил 700 млрд сумов. В 2026 году планируют увеличить производство электроэнергии на 15%, освоить $264 млн инвестиций и довести объем промышленного производства до 935 млрд сумов. Кроме того, введут 15 новых производственных мощностей общей мощностью 152 МВт, что создаст 276 новых рабочих мест.
Особое внимание компания уделяет развитию микро-ГЭС, которые строят с участием местных предпринимателей. В 2025 году ввели в эксплуатацию 16 объектов в Сурхандарьинской, Самаркандской, Джизакской областях и в Каракалпакстане, а в 2026 году запустили еще два — мощностью 490 и 375 кВт.
"Всего предпринимателями построено более 20 микро-ГЭС общей мощностью около 30 МВт, более 20 проектов находятся в стадии строительства. В будущем планируется построить около 3 000 микро-ГЭС с участием предпринимателей и местного населения", — сообщил начальник Департамента иностранных инвестиций Авазбек Зокиров.
Помимо строительства новых объектов, компания активно внедряет цифровизацию и автоматизацию. Создали Единый ситуационный центр, а мониторинг водных ресурсов обеспечивают с помощью более 4 700 автоматизированных приборов. Также работает "фабрика проектов", где разрабатывают около 50 перспективных проектов общей мощностью 3,2 ГВт, что позволяет планировать развитие гидроэнергетики на годы вперед.
АО "Узбекгидроэнерго" сотрудничает и с международными партнерами.
"Ни одна организация не может развиваться в изоляции. Мы привлекаем международных специалистов к проектам гидроаккумулирующих сооружений. Среди наших партнеров — Россия, Китай, Турция, Иран и страны Европы", — отметил первый заместитель председателя правления Азимжон Ахмаджонов.
Таким образом, Узбекистан не только увеличивает мощность крупных ГЭС, но и активно развивает микро ГЭС с участием местного бизнеса и населения. Это позволяет создавать новые рабочие места, эффективнее использовать водные ресурсы и строить современную, надежную энергосистему страны, подытожили на пресс-конференции.