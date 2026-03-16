https://uz.sputniknews.ru/20260316/uzbekistane-naraschivayet-moschnosti-ges-56313869.html

В Узбекистане наращивают мощности ГЭС: 6,5 млрд кВт ч электроэнергии в 2025 году

Sputnik Узбекистан

2026-03-16T18:10+0500

пресс-конференция

узбекистан

узбекгидроэнерго

электроэнергия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/01/21593565_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_b7883452f4d4abff37ec0ae145407fbd.jpg

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В 2025 году АО "Узбекгидроэнерго" произвело 6,5 млрд кВт·ч электроэнергии, что стало рекордным показателем для компании. Такие цифры озвучили на пресс-конференции в Центре подготовки контента при Администрации президента, где руководство Общества рассказало о результатах года и планах на будущее.С момента создания АО "Узбекгидроэнерго" в 2017 году гидроэнергетика страны заметно выросла: если тогда в Узбекистане работало 36 гидроэлектростанций общей мощностью 1 604 МВт, то сегодня их более 100, а установленная мощность достигла 2 400 МВт. За последние годы модернизировали 13 действующих станций, ввели в эксплуатацию 64 новые, а на реализацию проектов привлекли $1,3 млрд инвестиций.В 2025 году в рамках государственной инвестиционной программы Общество освоило $237 млн, а объем промышленного производства превысил 700 млрд сумов. В 2026 году планируют увеличить производство электроэнергии на 15%, освоить $264 млн инвестиций и довести объем промышленного производства до 935 млрд сумов. Кроме того, введут 15 новых производственных мощностей общей мощностью 152 МВт, что создаст 276 новых рабочих мест.Особое внимание компания уделяет развитию микро-ГЭС, которые строят с участием местных предпринимателей. В 2025 году ввели в эксплуатацию 16 объектов в Сурхандарьинской, Самаркандской, Джизакской областях и в Каракалпакстане, а в 2026 году запустили еще два — мощностью 490 и 375 кВт.Помимо строительства новых объектов, компания активно внедряет цифровизацию и автоматизацию. Создали Единый ситуационный центр, а мониторинг водных ресурсов обеспечивают с помощью более 4 700 автоматизированных приборов. Также работает "фабрика проектов", где разрабатывают около 50 перспективных проектов общей мощностью 3,2 ГВт, что позволяет планировать развитие гидроэнергетики на годы вперед.АО "Узбекгидроэнерго" сотрудничает и с международными партнерами.Таким образом, Узбекистан не только увеличивает мощность крупных ГЭС, но и активно развивает микро ГЭС с участием местного бизнеса и населения. Это позволяет создавать новые рабочие места, эффективнее использовать водные ресурсы и строить современную, надежную энергосистему страны, подытожили на пресс-конференции.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Новости

ru_UZ

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

узбекистан мощность гэс электроэнергия