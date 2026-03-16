Узбекистанца избрали заместителем генсека Международной Евразийской федерации металлургов
Узбекистанца избрали заместителем генсека Международной Евразийской федерации металлургов
Организация является одной из сильнейших профсоюзных структур региона и на международной арене
2026-03-16T12:00+0500
2026-03-16T12:00+0500
2026-03-16T12:00+0500
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Представителя Узбекистана избрали заместителем генерального секретаря Международной Евразийской федерации металлургов, сообщает ИА "Дунё".Основанная в 1994 году Международная Евразийская федерация металлургов объединяет 63 профсоюза из 20 стран, представляя более 10 млн работников металлургической отрасли. Она является одной из сильнейших профсоюзных структур региона и на международной арене.“Выбор Туражона Раупова на руководящую должность отражает признание профессионализма и вклада узбекских специалистов в международные профсоюзные структуры”, — говорится в сообщении.
выборы заместитель генсека международной евразийской федерации металлургов
выборы заместитель генсека международной евразийской федерации металлургов
Узбекистанца избрали заместителем генсека Международной Евразийской федерации металлургов
Организация является одной из сильнейших профсоюзных структур региона и на международной арене.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik.
Представителя Узбекистана избрали заместителем генерального секретаря Международной Евразийской федерации металлургов, сообщает ИА "Дунё".
“На заседании Генеральной ассамблее Международной Евразийской федерации металлургов, расположенной в Анкаре, прошли выборы в руководящие органы организации. Член делегации Узбекистана Туражон Раупов избран заместителем генерального секретаря организации”, — говорится в сообщении.
Основанная в 1994 году Международная Евразийская федерация металлургов объединяет 63 профсоюза из 20 стран, представляя более 10 млн работников металлургической отрасли. Она является одной из сильнейших профсоюзных структур региона и на международной арене.
“Выбор Туражона Раупова на руководящую должность отражает признание профессионализма и вклада узбекских специалистов в международные профсоюзные структуры”, — говорится в сообщении.