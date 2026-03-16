Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260316/uzbekistantsa-izbrali-zamestitelem-genseka-mejdunarodnoy-evraziyskoy-federatsii-metallurgov--56301971.html
Узбекистанца избрали заместителем генсека Международной Евразийской федерации металлургов
Узбекистанца избрали заместителем генсека Международной Евразийской федерации металлургов
Sputnik Узбекистан
Организация является одной из сильнейших профсоюзных структур региона и на международной арене
2026-03-16T12:00+0500
2026-03-16T12:00+0500
общество
узбекистанец
должность
евразия
металлургия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/10/56301765_0:14:1536:878_1920x0_80_0_0_0a09189c6eae0da3658406a299553fe4.png
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Представителя Узбекистана избрали заместителем генерального секретаря Международной Евразийской федерации металлургов, сообщает ИА "Дунё".Основанная в 1994 году Международная Евразийская федерация металлургов объединяет 63 профсоюза из 20 стран, представляя более 10 млн работников металлургической отрасли. Она является одной из сильнейших профсоюзных структур региона и на международной арене.“Выбор Туражона Раупова на руководящую должность отражает признание профессионализма и вклада узбекских специалистов в международные профсоюзные структуры”, — говорится в сообщении.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/10/56301765_134:0:1499:1024_1920x0_80_0_0_1d41eb522a22d5ae322e054a724fdc77.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
выборы заместитель генсека международной евразийской федерации металлургов
выборы заместитель генсека международной евразийской федерации металлургов

Узбекистанца избрали заместителем генсека Международной Евразийской федерации металлургов

12:00 16.03.2026
© ИА "Дунё"Заседании Генеральной ассамблее Международной Евразийской федерации металлургов
Заседании Генеральной ассамблее Международной Евразийской федерации металлургов - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2026
© ИА "Дунё"
Подписаться
Организация является одной из сильнейших профсоюзных структур региона и на международной арене.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Представителя Узбекистана избрали заместителем генерального секретаря Международной Евразийской федерации металлургов, сообщает ИА "Дунё".
“На заседании Генеральной ассамблее Международной Евразийской федерации металлургов, расположенной в Анкаре, прошли выборы в руководящие органы организации. Член делегации Узбекистана Туражон Раупов избран заместителем генерального секретаря организации”, — говорится в сообщении.
Основанная в 1994 году Международная Евразийская федерация металлургов объединяет 63 профсоюза из 20 стран, представляя более 10 млн работников металлургической отрасли. Она является одной из сильнейших профсоюзных структур региона и на международной арене.
“Выбор Туражона Раупова на руководящую должность отражает признание профессионализма и вклада узбекских специалистов в международные профсоюзные структуры”, — говорится в сообщении.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0