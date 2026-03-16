В помощь экспортерам: в ЕАЭС намерены упростить перемещение вывозимых товаров

2026-03-16T15:43+0500

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Вопросы совершенствования таможенного декларирования обсудили на заседании профильной рабочей группы под председательством замдиректора Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Григора Оганяна. Об этом сообщает пресс-служба комиссии. К диалогу пригласили представителей госорганов и бизнес-сообществ стран ЕАЭС.В настоящее время правила декларирования предусматривают указание таких сведений только после погрузки товаров в транспортное средство. Это создает проблемы для экспортеров, в том числе при взаимодействии с транспортными организациями. Одобренные изменения могут упростить перемещение вывозимых товаров.Также на заседании проработали инициативы, направленные на автоматизацию проверки информации о наличии некоторых документов с проставленными штампами или отметками в целях исключения их запроса, добавили в пресс-службе ЕЭК.

