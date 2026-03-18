Защита от ИИ-атак и дипфейков: новая киберстратегия Узбекистана — видео

Участники экспертной дискуссии отметили, что российский опыт противодействия киберугрозам и мошенническим схемам может быть полезен для узбекских специалистов, а сотрудничество в этой сфере имеет значительный потенциал

2026-03-18T14:29+0500

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Ташкент – Москва, посвященный новой Стратегии кибербезопасности Узбекистана до 2030 года, утвержденной президентом 10 марта 2026-го.Речь шла в том числе о ключевых вызовах цифровой эпохи: от кибератак с использованием искусственного интеллекта до высокотехнологичных дипфейков.В экспертной дискуссии в Ташкенте приняли участие начальник отдела межведомственного взаимодействия ГУП "Центра кибербезопасности" Альберт Валиев и сотрудница Управления по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий ГУВД города Ташкента Мадина Мамадалиева. В Москве — эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.Они обсудили ключевые положения документа, меры по усилению защиты государственных информационных систем и критической инфраструктуры, а также создание специализированных подразделений в госорганах. Отдельное внимание уделили профилактике киберпреступности, развитию межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества.По словам Алексея Лукацкого, стратегия уже учитывает все основные направления, которые сегодня считаются мировым стандартом. Главный акцент — переход от реагирования на угрозы к их упреждению.Также подчеркивалось, что в 2026 году одной из ключевых угроз могут стать дипфейки и атаки с использованием искусственного интеллекта, особенно в соцсетях и цифровой среде.Участники отметили, что российский опыт противодействия киберугрозам и мошенническим схемам может быть полезен для узбекских специалистов, а сотрудничество в этой сфере имеет значительный потенциал.Отдельно эксперты остановились на теме телефонного мошенничества. Как отмечалось, значительная часть таких звонков поступает из-за рубежа, в том числе с территории Украина, Польши и других стран. Борьба с этим требует комплексного подхода: от технической фильтрации на уровне операторов до оперативных расследований и международного взаимодействия.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.Смотрите полное видео по ссылке.

