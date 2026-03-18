"Сказки народов СНГ" презентовали на книжной ярмарке в Минске
11:00 18.03.2026 (обновлено: 11:42 18.03.2026)
© информационное агентство "Белта"На книжной ярмарке в Минске презентовали "Сказки народов СНГ"
Участие в книжном форуме принимают около 500 экспонентов из 23 стран. Программа включает тематические презентации, в том числе Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. На книжной ярмарке в Минске презентовали "Сказки народов СНГ", сообщает БелТА.
“В книге собрано по четыре сказки от десяти стран: Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Беларуси”, — говорится в сообщении.
© Pivovarchik Vitaly"Сказки народов СНГ" презентовали на книжной ярмарке в Минске
"Сказки народов СНГ" презентовали на книжной ярмарке в Минске
На обложке — звездное небо, которое поможет погружению в сказочный мир. Также на ней изображена синяя птица — символ счастья и волшебства, который есть в сказках многих культур. Книга включает десяти разделов, в оформлении которых использовали уникальный растительный орнамент.
"Открыв книгу на любой странице, можно сверху увидеть название сказки и то, какому народу она принадлежит. Я хотела показать не только сюжет сказок, но и разнообразие разных культур, поэтому все детали и сочетания цветов неслучайны. Каждая иллюстрация несет в себе скрытые детали, здесь появляются элементы особенного декора и предметы интерьера, а персонажи имеют костюмы с национальными особенностями", — пояснила автор иллюстраций Вероника Климашевич.
По ее мнению, книга понравится не только детям, но и всем, кто хочет ознакомиться с историей других народов.
© Pivovarchik Vitaly"Сказки народов СНГ" презентовали на книжной ярмарке в Минске
"Сказки народов СНГ" презентовали на книжной ярмарке в Минске
Участие в книжном форуме принимают около 500 экспонентов из 23 стран. Программа включает Международный симпозиум литераторов “Писатель и время”, тематические презентации стран, в том числе Узбекистана, творческие встречи.