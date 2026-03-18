В Ташкенте рассказали об этапах подготовки первого узбекского космонавта и его миссии
В Ташкенте рассказали об этапах подготовки первого узбекского космонавта и его миссии
Начальник отдела Узкосмос: При подготовке миссии учитывается международный опыт. Мы сотрудничаем со всеми странами, у которых есть доступ к орбитальным станциям
2026-03-18T18:30+0500
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В министерстве цифровых технологий Узбекистана прошел круглый стол, посвященный развитию космической отрасли, организованный комитетом Законодательной палаты Олий Мажлиса совместно с Узкосмосом, сообщает корреспондент Sputnik.Участники обсудили текущее состояние отрасли, а также планы по запуску национального спутника и подготовке первого космонавта.Как сообщил замдиректора Узкосмоса Мухиддин Ибрагимов, в стране пройдет общенациональный отбор.По его словам, финалисты пройдут второй этап отбора за рубежом, после чего определят основной и резервный состав. Подготовка займет 10–12 месяцев.После возвращения космонавта ждет реабилитация, а во время всей миссии будет обеспечена постоянная связь.Также в Узкосмосе рассказали о научной программе полета. Она будет включать исследования в области изменения климата и генетики растений.При этом, по его словам, при подготовке миссии учитывается международный опыт.Кроме того, в ходе мероприятия объявили, что в Ташкенте с 30 марта по 1 апреля пройдет международная конференция Space Technology Conference – Central Eurasia 2026, которая соберет более 400 делегатов из 40 стран. В ее рамках Узкосмос представит стратегию развития отрасли до 2030 года.
Элина Бекназарова
Элина Бекназарова
18:30 18.03.2026
Элина Бекназарова
Корреспондент
Начальник отдела Узкосмоса: При подготовке миссии учитывается международный опыт. Мы сотрудничаем со всеми странами, у которых есть доступ к орбитальным станциям.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В министерстве цифровых технологий Узбекистана прошел круглый стол, посвященный развитию космической отрасли, организованный комитетом Законодательной палаты Олий Мажлиса совместно с Узкосмосом, сообщает корреспондент Sputnik.
Участники обсудили текущее состояние отрасли, а также планы по запуску национального спутника и подготовке первого космонавта.
Как сообщил замдиректора Узкосмоса Мухиддин Ибрагимов, в стране пройдет общенациональный отбор.
"Кандидаты должны соответствовать требованиям по здоровью, образованию и подготовке, а также владеть языками: для полета на Международную космическую станцию — русским и английским, для китайской станции — китайским и английским", — отметил он.
По его словам, финалисты пройдут второй этап отбора за рубежом, после чего определят основной и резервный состав. Подготовка займет 10–12 месяцев.
"В зависимости от выбранной станции обучение пройдет в США, Японии и Германии или в Пекине, затем будет карантин и полет на станцию на 10–14 дней", — добавил Ибрагимов.
После возвращения космонавта ждет реабилитация, а во время всей миссии будет обеспечена постоянная связь.
Также в Узкосмосе рассказали о научной программе полета. Она будет включать исследования в области изменения климата и генетики растений.

"Мы работаем с Академией наук по формированию научной миссии. Каждая страна при отправке космонавта проводит исследования, актуальные для себя", — отметил начальник отдела Узкосмоса Хумоюн Рахмонов.

При этом, по его словам, при подготовке миссии учитывается международный опыт.

"Мы сотрудничаем со всеми странами, у которых есть доступ к орбитальным станциям — это Китай, Россия, США, страны ЕС, Япония и Южная Корея. Обсуждаем, какие условия будут наилучшими для нашей республики", — подчеркнул Рахмонов.

Кроме того, в ходе мероприятия объявили, что в Ташкенте с 30 марта по 1 апреля пройдет международная конференция Space Technology Conference – Central Eurasia 2026, которая соберет более 400 делегатов из 40 стран. В ее рамках Узкосмос представит стратегию развития отрасли до 2030 года.
