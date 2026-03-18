Весенний авитаминоз: правда или миф

Sputnik Узбекистан

Врач: избыток витаминов так же вреден, как их недостаток.

2026-03-18T22:03+0500

С наступлением весны люди нередко жалуются на авитаминоз: усталость, сонливость, проблемы с кожей и волосами. Нередко при таких симптомах многие начинают принимать аптечные витамины, а это не всегда полезно, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача Семена Гальперина.В случае же, если у человека достаточно витаминов и ему назначают дополнительные аптечные витамины, то это только вредит здоровью.Исключение, по его словам, составляют только витамин D и фолиевая кислота."На сегодняшний день всем и каждому рекомендуется постоянный прием витамина D. Трудно сказать, как это будет в будущем, но на сегодняшний день такая рекомендация есть вне зависимости от того, живем мы на юге или на севере, даже лето это или зима. Круглогодично всем рекомендуется прием этого витамина. И есть еще профилактическая рекомендация — прием фолиевой кислоты при подготовке и на ранних сроках беременности. Вот это — единственные профилактические назначения витаминов", — предупредил специалист.

2026

