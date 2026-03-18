Весенний авитаминоз: правда или миф
Весенний авитаминоз: правда или миф
Врач: избыток витаминов так же вреден, как их недостаток.
2026-03-18T22:03+0500
Весенний авитаминоз: правда или миф

С наступлением весны люди нередко жалуются на авитаминоз: усталость, сонливость, проблемы с кожей и волосами. Нередко при таких симптомах многие начинают принимать аптечные витамины, а это не всегда полезно, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача Семена Гальперина.
"Тут нужно понимать самую главную вещь, что, если доктор заподозрил дефицит какого-то конкретного витамина у пациента, он не должен ему сразу назначать вместе с пищей прием витаминов. Он должен назначить ему исследование. То есть берется анализ крови, который должен подтвердить или опровергнуть это предположение, и только в случае, если лабораторно подтвержден действительно дефицит и ставится диагноз гипо- или авитаминоз, назначается действительно прием дополнительных витаминов", — пояснил он.
В случае же, если у человека достаточно витаминов и ему назначают дополнительные аптечные витамины, то это только вредит здоровью.

"Избыток витамина точно так же вреден, как его недостаток. Аптечные витамины вызывают интоксикацию в организме, его аллергизацию и многим дополнительным проблемам. Поэтому, нужно понимать, что действительно в нашем обществе дефицит витамина – это довольно редкое явление. Единственное показание к назначению витаминов это их дефицит. Дефицит должен быть лабораторно подтвержден. А чтобы лабораторно подтвердить, надо просто сдать пациенту анализ крови, анализ на конкретный витамин, и в лаборатории уже подтверждается — есть дефицит или нет дефицита", — рассказал Гальперин.

Исключение, по его словам, составляют только витамин D и фолиевая кислота.
"На сегодняшний день всем и каждому рекомендуется постоянный прием витамина D. Трудно сказать, как это будет в будущем, но на сегодняшний день такая рекомендация есть вне зависимости от того, живем мы на юге или на севере, даже лето это или зима. Круглогодично всем рекомендуется прием этого витамина. И есть еще профилактическая рекомендация — прием фолиевой кислоты при подготовке и на ранних сроках беременности. Вот это — единственные профилактические назначения витаминов", — предупредил специалист.
