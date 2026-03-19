В преддверии Рамазан хайита и праздника Навруз президент помиловал 392 заключенных
Президент Узбекистана в своем указе поручил оказать помилованным содействие в социальной адаптации и трудоустройстве.
2026-03-19T11:26+0500
11:26 19.03.2026 (обновлено: 11:54 19.03.2026)
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik.
В преддверии празднования священного Рамазан хайита и всенародного праздника Навруз Шавкат Мирзиёев помиловал 392 человека, сообщает
пресс-служба главы государства.
Президент Узбекистана подписал Указ "О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления".
"Указом в соответствии с пунктом 23 статьи 109 Конституции Республики Узбекистан помилованы 392 лица, отбывающих наказания за совершение преступлений, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления", — говорится в сообщении.
223 лица полностью освобождены от отбывания основного наказания;
82 освобождены от отбывания наказания условно-досрочно;
назначенное в отношении 34 лиц наказание заменено более мягким;
сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, назначенные в отношении 53 лиц.
Среди помилованных — трое граждан иностранных государств, 26 женщин, 14 мужчин старше 60 лет, 166 лиц в возрасте до 30 лет, а также 24 лица, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.
Президент поручил ответственным ведомствам содействовать помилованным "в социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе".