https://uz.sputniknews.ru/20260319/ramazan-xayit-prazdnik-navruz-prezident-pomiloval-392-cheloveka-56371863.html

В преддверии Рамазан хайита и праздника Навруз президент помиловал 392 заключенных

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана в своем указе поручил оказать помилованным содействие в социальной адаптации и трудоустройстве.

2026-03-19T11:26+0500

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/21/90/219066_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8770824e71d16624a371f3fd51d0632c.jpg

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В преддверии празднования священного Рамазан хайита и всенародного праздника Навруз Шавкат Мирзиёев помиловал 392 человека, сообщает пресс-служба главы государства.Президент Узбекистана подписал Указ "О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления".Из числа помилованных:Среди помилованных — трое граждан иностранных государств, 26 женщин, 14 мужчин старше 60 лет, 166 лиц в возрасте до 30 лет, а также 24 лица, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.Президент поручил ответственным ведомствам содействовать помилованным "в социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе".

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

