6 млн туристов: в Самарканде стартует "Открытый сезон туризма" для иностранных гостей

В Самарканде стартует "Открытый сезон туризма". Планируются субсидии для авиакомпаний и туроператоров, культурные и бизнес-мероприятия, а также цель — привлечь 6 млн туристов до конца года.

2026-03-19T10:38+0500

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития Самаркандской области, на котором обсуждались приоритетные задачи в сфере туризма, транспорта и экономики региона. Основное внимание уделено продвижению Узбекистана как безопасного туристического направления и подготовке масштабных мероприятий в Самарканде.В ходе обсуждения были определены ключевые направления работы в туризме. Отмечено, что в условиях неопределенности на международном туристическом рынке будет запущена масштабная кампания по продвижению Узбекистана как безопасного туристического направления. Что будет сделано?Наряду с этим президент отметил, что у Самарканда есть все возможности стать международным хабом по проведению олимпиад, форумов и научных конференций по точным и естественным наукам.Также президент поручил обеспечить поставку в регион 500 электробусов, учитывая, что глобальные потрясения и подорожание нефти могут повлиять на логистику и стоимость продуктов питания. Указано, что в таких обстоятельствах важнейшей задачей хокимов должно стать увеличение производства продуктов питания и полное использование существующих возможностей в сферах туризма и услуг.

