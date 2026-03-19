6 млн туристов: в Самарканде стартует "Открытый сезон туризма" для иностранных гостей
10:38 19.03.2026 (обновлено: 10:44 19.03.2026)
© Sputnik / Актан ТемиркановТуристы на территории памятника средневековой архитектуры - комплекса Шахи-Зинда в Самарканде
В Самарканде запускается "Открытый сезон туризма" с субсидиями для авиакомпаний и туроператоров, крупными культурными и деловыми мероприятиями для привлечения иностранных туристов.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития Самаркандской области, на котором обсуждались приоритетные задачи в сфере туризма, транспорта и экономики региона. Основное внимание уделено продвижению Узбекистана как безопасного туристического направления и подготовке масштабных мероприятий в Самарканде.
В ходе обсуждения были определены ключевые направления работы в туризме. Отмечено, что в условиях неопределенности на международном туристическом рынке будет запущена масштабная кампания по продвижению Узбекистана как безопасного туристического направления.
Что будет сделано?
В период с апреля по июнь, являющийся наиболее благоприятным для туризма, будет подготовлена отдельная программа и объявлен "Открытый сезон туризма в Узбекистане".
В этот период авиакомпаниям, открывшим новые рейсы, за каждого прилетевшего иностранного туриста предоставят субсидию в размере $100. Такие авиакомпании также получат скидку в размере 20% на услуги аэропорта.
С 1 апреля туроператорам в течение трех месяцев будет предоставляться субсидия из бюджета до $5 тысяч за каждую тысячу привлеченных иностранных туристов. Половина налога на добавленную стоимость будет возвращена в виде "кэшбэка".
Пятидесяти иностранным блогерам с аудиторией более 5 миллионов человек в социальных сетях будет предоставлен бесплатный семидневный турпакет в Узбекистан.
В этом году в Самарканде проведут гастроли как минимум пяти всемирно известных артистов, а также будут организованы 10 бизнес-форумов и фестивалей моды.
Наряду с этим президент отметил, что у Самарканда есть все возможности стать международным хабом по проведению олимпиад, форумов и научных конференций по точным и естественным наукам.
Определена цель до конца года привлечь в Самарканд 6 миллионов туристов за счет эффективного использования имеющихся возможностей.
Также президент поручил обеспечить поставку в регион 500 электробусов, учитывая, что глобальные потрясения и подорожание нефти могут повлиять на логистику и стоимость продуктов питания.
Указано, что в таких обстоятельствах важнейшей задачей хокимов должно стать увеличение производства продуктов питания и полное использование существующих возможностей в сферах туризма и услуг.