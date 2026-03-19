Диалог двух стран: что обсудили лидеры Узбекистана и Азербайджана по телефону

Главы государств обсудили укрепление стратегического партнерства, развитие двусторонних проектов в экономике, культуре и транспорте, а также ситуацию на Ближнем Востоке и предстоящие совместные мероприятия.

2026-03-19T13:56+0500

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Лидеры Узбекистана и Азербайджана Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись поздравлениями с Рамазан хайитом и Наврузом, обсудили стратегическое партнерство, рост торговли, совместные проекты и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба президента РУз.В ходе беседы особое внимание главы двух республик уделили вопросам дальнейшего расширения узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества в контексте реализации договоренностей второго заседания Высшего межгосударственного совета.С удовлетворением отметили устойчивый рост товарооборота, продвижение совместных проектов кооперации в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, культурно-гуманитарной и других приоритетных сферах.Лидеры подчеркнули необходимость скорейшего снижения напряженности исключительно политико-дипломатическими средствами. Также рассмотрен график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.

