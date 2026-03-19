https://uz.sputniknews.ru/20260319/uzbekistan-azerbaydjan-telefonnyy-razgovor-56380976.html
Диалог двух стран: что обсудили лидеры Узбекистана и Азербайджана по телефону
Sputnik Узбекистан
Главы государств обсудили укрепление стратегического партнерства, развитие двусторонних проектов в экономике, культуре и транспорте, а также ситуацию на Ближнем Востоке и предстоящие совместные мероприятия.
2026-03-19T13:56+0500
2026-03-19T14:17+0500
узбекистан
азербайджан
телефонный разговор
шавкат мирзиёев
ильхам алиев
ближний восток
экономика
инвестпроекты
транспорт
товарооборот
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/16/25535529_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_75c68b66b211d4407f0c1be07ef5c388.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/16/25535529_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_995f73e533a75311f281f8d066e17e7a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
13:56 19.03.2026 (обновлено: 14:17 19.03.2026)
Главы государств обменялись поздравлениями с Рамазан хайитом и Наврузом, а также обсудили укрепление стратегического партнерства, развитие двусторонних проектов в экономике, культуре и транспорте, ситуацию на Ближнем Востоке и предстоящие совместные мероприятия.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Лидеры Узбекистана и Азербайджана Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись поздравлениями с Рамазан хайитом и Наврузом, обсудили стратегическое партнерство, рост торговли, совместные проекты и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба президента РУз.
"19 марта состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Лидеры государств обменялись теплыми поздравлениями в связи с предстоящими праздниками Рамазан хайит и Навруз, искренне пожелав братским народам двух стран мира, благополучия и процветания", — говорится в сообщении.
В ходе беседы особое внимание главы двух республик уделили вопросам дальнейшего расширения узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества в контексте реализации договоренностей второго заседания Высшего межгосударственного совета.
С удовлетворением отметили устойчивый рост товарооборота, продвижение совместных проектов кооперации в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, культурно-гуманитарной и других приоритетных сферах.
"Стороны также обсудили складывающуюся ситуацию на Ближнем Востоке, дальнейшая эскалация которой может привести к непредсказуемым последствиям для обширного региона, рецессии мировой экономики", — добавили в пресс-службе.
Лидеры подчеркнули необходимость скорейшего снижения напряженности исключительно политико-дипломатическими средствами. Также рассмотрен график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.