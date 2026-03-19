В Ташкенте открылась выставка "От мастерства к совершенству"
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана состоялось торжественное открытие традиционной выставки прикладного искусства, приуроченной к празднику Навруз.
2026-03-19T19:40+0500
В Ташкенте в Галерее изобразительного искусства Узбекистана прошла церемония открытия выставки "От мастерства к совершенству", ставшей значимым культурным событием в рамках празднования Навруза. Экспозиция объединила ведущих мастеров традиционного прикладного искусства страны, продемонстрировав богатство национальных ремесленных традиций и их преемственность.На выставке были представлены произведения, выполненные в различных направлениях прикладного искусства: керамика, текстиль, резьба по дереву, ювелирные изделия, золотое шитье, набойка и художественная вышивка. Каждая работа отразила уникальные техники, передаваемые мастерами из поколения в поколение.Особое внимание посетителей привлекли работы известных народных мастеров и академиков Академии художеств, среди которых Акбар Рахимов, Мирзабахром Абдувахобов, Алишер Назиров, Исмоил Комилов, Нумон Облокулов, Абдулло Нарзуллаев, Сирожиддин Рахматуллаев, Ахмад Арабов, Бахшилло Жумаев, Шариф Раупов и Абдувохид Каримов.Основная идея выставки — показать связь между духом обновления, символизируемым Наврузом, и непрерывностью национальных традиций. Экспозиция представила прикладное искусство не только как декоративное направление, но и как живую художественную культуру, основанную на глубоком знании, опыте и высоком мастерстве.Мероприятие вызвало большой интерес среди жителей и гостей столицы, подтвердив важность сохранения и развития традиционного искусства в современной культурной жизни.
19:40 19.03.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов — Выставка "От мастерства к совершенству"
В честь праздника Навруз в Галерее изобразительного искусства Узбекистана в сотрудничестве с объединением "Хунарманд" была организована престижная выставка мастеров народного прикладного искусства.
"Эта выставка наглядно демонстрирует, что традиционное искусство остаётся живым источником вдохновения и духовной силы общества", — отметили организаторы.

