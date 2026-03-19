https://uz.sputniknews.ru/20260319/zapusk-perviy-iskusstvenniy-sputnik-uzbekistan-56379869.html

Как продвигается запуск первого в истории Узбекистана искусственного спутника?

Sputnik Узбекистан

В Узбекистане готовится запуск первого научного спутника "Мирзо Улугбек" к 2028 году. Проект CubeSat разрабатывают студенты в Японии. Параллельно страна планирует отправить в космос своего первого космонавта.

космос

узбекистан

космонавты

спутник

видео

япония

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/13/56393700_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_27cfdc2480a5c658bd7850b89fa7f269.jpg

Впервые в истории Узбекистана начались работы по созданию национального научного искусственного спутника. Аппарат в формате 6U CubeSat, запуск которого на орбиту запланирован на 2028 год. Узбекские студенты, которые будут создавать спутник, в настоящее время обучаются в Японии. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Отправленные на обучение студенты в течение двух лет будут непосредственно участвовать в проектировании, сборке и тестировании искусственного спутника. Спутник будет запущен в космос после успешного прохождения испытаний.Задача спутника заключается в дистанционном наблюдении за Землей, поддержке сельского, лесного хозяйств и мониторинга окружающей среды. Цель заключается не только в создании самого аппарата, но и в формировании в Узбекистане школы кадров и национальных инженерных компетенций. Первый в истории Узбекистана искусственный спутник получил имя "Мирзо Улугбек". Наряду с этим в стране также начата работа по отправке в космос первого узбекского космонавта. По словам Акмаля Назарова, Агентство "Узбеккосмос" уже приступило к практической работе и в этом направлении.Узбеккосмос ведет переговоры с Россией, Китаем и США об отправке своего первого космонавта в космос.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_UZ

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

искусственный спутник узбекистан космос космонавт