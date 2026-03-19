Как продвигается запуск первого в истории Узбекистана искусственного спутника?
2026-03-19T18:45+0500
Эксклюзив
В Узбекистане готовится запуск первого научного спутника "Мирзо Улугбек" в 2028 году. Проект CubeSat разрабатывают студенты в Японии. Параллельно страна планирует отправить в космос своего первого космонавта.
Впервые в истории Узбекистана начались работы по созданию национального научного искусственного спутника. Аппарат в формате 6U CubeSat, запуск которого на орбиту запланирован на 2028 год. Узбекские студенты, которые будут создавать спутник, в настоящее время обучаются в Японии. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"На недавней презентации, в присутствии нашего Президента, были представлены проекты по запуску в космос первого научного искусственного спутника Узбекистана. В связи с этим агентство "Узбеккосмос" направило семерых студентов на обучение в магистратуре в Технологический университет Кюсю в Японии", — сказал пресс-секретарь Агентства "Узбеккосмос" Акмаль Назаров.
Отправленные на обучение студенты в течение двух лет будут непосредственно участвовать в проектировании, сборке и тестировании искусственного спутника. Спутник будет запущен в космос после успешного прохождения испытаний.
“Наш спутник относится к классу CubeSat, то есть это небольшой спутник. Его основное предназначение — дистанционное зондирование Земли. В настоящее время мы ведем работу над этим проектом. Моя задача — моделировать внешнюю и внутреннюю части спутника. Очень важно определить прочность спутника. Мы сначала протестируем его на Земле. После подтверждения данных мы запустим его в небо", — говорит студент, обучающийся в Японии, Хабибуллох Азимжонов.
Задача спутника заключается в дистанционном наблюдении за Землей, поддержке сельского, лесного хозяйств и мониторинга окружающей среды. Цель заключается не только в создании самого аппарата, но и в формировании в Узбекистане школы кадров и национальных инженерных компетенций. Первый в истории Узбекистана искусственный спутник получил имя "Мирзо Улугбек".
Наряду с этим в стране также начата работа по отправке в космос первого узбекского космонавта. По словам Акмаля Назарова, Агентство "Узбеккосмос" уже приступило к практической работе и в этом направлении.
"Агентство "Узбеккосмос" уже начало исследования и практическую работу в этом направлении. Будет объявлен открытый конкурс для определения того, кто станет космонавтом, будь то женщина, мужчина или молодой человек. В рамках открытого конкурса после прохождения каждого этапа будет проверяться здоровье каждого кандидата и состояние его органов. Затем его будут проверять на устойчивость к психологическим нагрузкам. После того как все эти процедуры будут пройдены, кандидат отправится для испытаний на космические станции. Там он будет проходить тесты на различных тренажерах, напоминающих мощные аттракционы, чтобы достичь необходимого уровня готовности. Кандидат получит и теоретические знания. И если успешно пройдет все испытания, то получит возможность полететь в космос", — говорит он.
Узбеккосмос ведет переговоры с Россией, Китаем и США об отправке своего первого космонавта в космос.