Банковские вклады в Узбекистане: гарантии, риски и горький опыт
Почему доверие к вкладам формируется медленно и как на это влияет исторический опыт — в материале Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Несмотря на стабильность процентных ставок и государственные гарантии, лишь 20% узбекистанцев предпочитают хранить сбережения на депозитах в банках, следует из опроса ЦБ в середине 2025 года.На сегодняшний день в Узбекистане работают 35 банков. Открыть депозит можно как в узбекских сумах, так и в иностранной валюте.Процентные ставки по сумовым вкладам напрямую зависят от ключевой ставки Центрального банка. В отдельных предложениях они достигают 24% годовых, однако, как правило, такие условия связаны с длительным сроком размещения средств, ограничениями на досрочное снятие, акционными или специальными программами.Валютные вклады традиционно менее доходны. Максимальные ставки по ним составляют до 5% годовых, и подобные предложения встречаются редко, чаще всего в рамках краткосрочных акций.Государственные гарантии: что именно защищеноОдним из ключевых аргументов в пользу банковских вкладов остается государственная система гарантирования депозитов. В Узбекистане эту функцию с 2025 года выполняет Агентство по гарантированию вкладов. Система гарантирования охватывает все банки, имеющие лицензию на осуществление банковской деятельности.Как пояснил директор Департамента по связям с общественностью, финансовой грамотности и международному сотрудничеству Агентства по гарантированию вкладов Шахзод Мирзакаримов, механизм защиты вкладчиков запускается в момент наступления гарантийного случая — когда Центральный банк отзывает у банка лицензию и принимает решение о его принудительной ликвидации.В такой ситуации вкладчику компенсируется 100% суммы вклада, если она не превышает 200 миллионов сумов. При этом компенсируется как сам вклад, так и начисленные, но еще не выплаченные проценты, если они прописаны в договоре. То есть государство гарантирует возврат всех денег, которые фактически находились на счете на момент наступления гарантийного случая.Если сумма вклада превышает 200 миллионов сумов, средства сверх лимита вкладчик вправе требовать уже напрямую — в рамках ликвидационной процедуры банка. Агентство за выплату этих сумм ответственности не несет.Процедура возврата средств регламентирована по срокам. Сначала ликвидационная комиссия банка в течение 8 рабочих дней формирует реестр вкладчиков и передает его в Агентство. После этого, в течение еще двух рабочих дней, Агентство публикует официальную информацию о банке-агенте (банк, который возьмет ответственность — где, когда и каким способом будут производиться выплаты). Компенсация может быть перечислена на счет в другом банке, выдана через банк-агент или выплачена иным способом, утвержденным Советом Агентства.Гарантии распространяются и на вклады в иностранной валюте. Однако компенсация по таким вкладам выплачивается в национальной валюте — по официальному курсу Центробанка на дату наступления гарантийного случая.Почему узбекистанцы все еще не доверяют банкам?Недоверие к банковским вкладам в Узбекистане имеет глубокие исторические и психологические причины. Для значительной части населения определяющим остается опыт 1990-х годов — период, связанный с потерей сбережений, инфляцией, обесцениванием накоплений.В конце советского периода появился Узбекский республиканский внутренний заем. Вступили в силу облигации, которые продавал Узгосбанк, а также по его разрешению коммерческие и кооперативные банки. Людям предлагали купить эти облигации. Взамен обещали возврат номинальной суммы и доход — либо в виде процентов (до 12% годовых), либо через выигрышную систему, при которой облигации участвовали в розыгрышах.Переломным моментом стал 1991 год. Распад СССР уничтожил единую финансовую систему. Государство, которому люди одалживали деньги, фактически перестало существовать в прежнем виде, а новые независимые республики оказались не готовы брать на себя старые обязательства. Одновременно началась гиперинфляция. Деньги стремительно обесценивались, и даже там, где формально происходили выплаты или возврат номинала, реальной ценности эти суммы уже не имели.В Узбекистане те, у кого на руках остались облигации, могли сдать их в период с 1 апреля по 1 июля 2014 года. Постановлением Кабинета Министров РУз № 209 от 31 июля 2014 года был определен коэффициент индексации по облигациям займа: 1 рубль = 1373 сума.Та же история была и с денежными вкладами – сбережения обесценились, а получить деньги если и смогли, то уже в крайне невыгодном коэффициенте. В 1993 году был введен временный сум-купон, а в 1994 — полноценный сум. В результате такой трансформации справедливого курса конвертации советских рублей так и не появилось.К примеру, если у человека в конце 1980-х был вклад, на который можно было купить автомобиль или внести крупный взнос за дом, то после всех реформ эта же сумма могла равняться стоимости нескольких базовых продуктов.Такой подрыв доверия заложился в общественной памяти. Именно поэтому многие болезненно реагируют на предложения банков.В нашем видео — мнение эксперта и граждан по вопросу банковских вкладов.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Несмотря на стабильность процентных ставок и государственные гарантии, лишь 20% узбекистанцев предпочитают хранить сбережения на депозитах в банках, следует из опроса ЦБ в середине 2025 года.
На сегодняшний день в Узбекистане работают 35 банков. Открыть депозит можно как в узбекских сумах, так и в иностранной валюте.
Процентные ставки по сумовым вкладам напрямую зависят от ключевой ставки Центрального банка. В отдельных предложениях они достигают 24% годовых, однако, как правило, такие условия связаны с длительным сроком размещения средств, ограничениями на досрочное снятие, акционными или специальными программами.
Валютные вклады традиционно менее доходны. Максимальные ставки по ним составляют до 5% годовых, и подобные предложения встречаются редко, чаще всего в рамках краткосрочных акций.
Государственные гарантии: что именно защищено
Одним из ключевых аргументов в пользу банковских вкладов остается государственная система гарантирования депозитов. В Узбекистане эту функцию с 2025 года выполняет Агентство по гарантированию вкладов. Система гарантирования охватывает все банки, имеющие лицензию на осуществление банковской деятельности.
Как пояснил директор Департамента по связям с общественностью, финансовой грамотности и международному сотрудничеству Агентства по гарантированию вкладов Шахзод Мирзакаримов, механизм защиты вкладчиков запускается в момент наступления гарантийного случая — когда Центральный банк отзывает у банка лицензию и принимает решение о его принудительной ликвидации.
В такой ситуации вкладчику компенсируется 100% суммы вклада, если она не превышает 200 миллионов сумов. При этом компенсируется как сам вклад, так и начисленные, но еще не выплаченные проценты, если они прописаны в договоре. То есть государство гарантирует возврат всех денег, которые фактически находились на счете на момент наступления гарантийного случая.
Если сумма вклада превышает 200 миллионов сумов, средства сверх лимита вкладчик вправе требовать уже напрямую — в рамках ликвидационной процедуры банка. Агентство за выплату этих сумм ответственности не несет.
Процедура возврата средств регламентирована по срокам. Сначала ликвидационная комиссия банка в течение 8 рабочих дней формирует реестр вкладчиков и передает его в Агентство. После этого, в течение еще двух рабочих дней, Агентство публикует официальную информацию о банке-агенте (банк, который возьмет ответственность — где, когда и каким способом будут производиться выплаты). Компенсация может быть перечислена на счет в другом банке, выдана через банк-агент или выплачена иным способом, утвержденным Советом Агентства.
Гарантии распространяются и на вклады в иностранной валюте. Однако компенсация по таким вкладам выплачивается в национальной валюте — по официальному курсу Центробанка на дату наступления гарантийного случая.
Почему узбекистанцы все еще не доверяют банкам?
Недоверие к банковским вкладам в Узбекистане имеет глубокие исторические и психологические причины. Для значительной части населения определяющим остается опыт 1990-х годов — период, связанный с потерей сбережений, инфляцией, обесцениванием накоплений.
В конце советского периода появился Узбекский республиканский внутренний заем. Вступили в силу облигации, которые продавал Узгосбанк, а также по его разрешению коммерческие и кооперативные банки. Людям предлагали купить эти облигации. Взамен обещали возврат номинальной суммы и доход — либо в виде процентов (до 12% годовых), либо через выигрышную систему, при которой облигации участвовали в розыгрышах.
Переломным моментом стал 1991 год. Распад СССР уничтожил единую финансовую систему. Государство, которому люди одалживали деньги, фактически перестало существовать в прежнем виде, а новые независимые республики оказались не готовы брать на себя старые обязательства. Одновременно началась гиперинфляция. Деньги стремительно обесценивались, и даже там, где формально происходили выплаты или возврат номинала, реальной ценности эти суммы уже не имели.
В Узбекистане те, у кого на руках остались облигации, могли сдать их в период с 1 апреля по 1 июля 2014 года. Постановлением Кабинета Министров РУз № 209 от 31 июля 2014 года был определен коэффициент индексации по облигациям займа: 1 рубль = 1373 сума.
Та же история была и с денежными вкладами – сбережения обесценились, а получить деньги если и смогли, то уже в крайне невыгодном коэффициенте. В 1993 году был введен временный сум-купон, а в 1994 — полноценный сум. В результате такой трансформации справедливого курса конвертации советских рублей так и не появилось.
К примеру, если у человека в конце 1980-х был вклад, на который можно было купить автомобиль или внести крупный взнос за дом, то после всех реформ эта же сумма могла равняться стоимости нескольких базовых продуктов.
Такой подрыв доверия заложился в общественной памяти. Именно поэтому многие болезненно реагируют на предложения банков.
В нашем видео — мнение эксперта и граждан по вопросу банковских вкладов.