Банковские вклады в Узбекистане: гарантии, риски и горький опыт

Почему доверие к вкладам формируется медленно и как на это влияет исторический опыт — в материале Sputnik Узбекистан.

2026-03-20T13:20+0500

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Несмотря на стабильность процентных ставок и государственные гарантии, лишь 20% узбекистанцев предпочитают хранить сбережения на депозитах в банках, следует из опроса ЦБ в середине 2025 года.На сегодняшний день в Узбекистане работают 35 банков. Открыть депозит можно как в узбекских сумах, так и в иностранной валюте.Процентные ставки по сумовым вкладам напрямую зависят от ключевой ставки Центрального банка. В отдельных предложениях они достигают 24% годовых, однако, как правило, такие условия связаны с длительным сроком размещения средств, ограничениями на досрочное снятие, акционными или специальными программами.Валютные вклады традиционно менее доходны. Максимальные ставки по ним составляют до 5% годовых, и подобные предложения встречаются редко, чаще всего в рамках краткосрочных акций.Государственные гарантии: что именно защищеноОдним из ключевых аргументов в пользу банковских вкладов остается государственная система гарантирования депозитов. В Узбекистане эту функцию с 2025 года выполняет Агентство по гарантированию вкладов. Система гарантирования охватывает все банки, имеющие лицензию на осуществление банковской деятельности.Как пояснил директор Департамента по связям с общественностью, финансовой грамотности и международному сотрудничеству Агентства по гарантированию вкладов Шахзод Мирзакаримов, механизм защиты вкладчиков запускается в момент наступления гарантийного случая — когда Центральный банк отзывает у банка лицензию и принимает решение о его принудительной ликвидации.В такой ситуации вкладчику компенсируется 100% суммы вклада, если она не превышает 200 миллионов сумов. При этом компенсируется как сам вклад, так и начисленные, но еще не выплаченные проценты, если они прописаны в договоре. То есть государство гарантирует возврат всех денег, которые фактически находились на счете на момент наступления гарантийного случая.Если сумма вклада превышает 200 миллионов сумов, средства сверх лимита вкладчик вправе требовать уже напрямую — в рамках ликвидационной процедуры банка. Агентство за выплату этих сумм ответственности не несет.Процедура возврата средств регламентирована по срокам. Сначала ликвидационная комиссия банка в течение 8 рабочих дней формирует реестр вкладчиков и передает его в Агентство. После этого, в течение еще двух рабочих дней, Агентство публикует официальную информацию о банке-агенте (банк, который возьмет ответственность — где, когда и каким способом будут производиться выплаты). Компенсация может быть перечислена на счет в другом банке, выдана через банк-агент или выплачена иным способом, утвержденным Советом Агентства.Гарантии распространяются и на вклады в иностранной валюте. Однако компенсация по таким вкладам выплачивается в национальной валюте — по официальному курсу Центробанка на дату наступления гарантийного случая.Почему узбекистанцы все еще не доверяют банкам?Недоверие к банковским вкладам в Узбекистане имеет глубокие исторические и психологические причины. Для значительной части населения определяющим остается опыт 1990-х годов — период, связанный с потерей сбережений, инфляцией, обесцениванием накоплений.В конце советского периода появился Узбекский республиканский внутренний заем. Вступили в силу облигации, которые продавал Узгосбанк, а также по его разрешению коммерческие и кооперативные банки. Людям предлагали купить эти облигации. Взамен обещали возврат номинальной суммы и доход — либо в виде процентов (до 12% годовых), либо через выигрышную систему, при которой облигации участвовали в розыгрышах.Переломным моментом стал 1991 год. Распад СССР уничтожил единую финансовую систему. Государство, которому люди одалживали деньги, фактически перестало существовать в прежнем виде, а новые независимые республики оказались не готовы брать на себя старые обязательства. Одновременно началась гиперинфляция. Деньги стремительно обесценивались, и даже там, где формально происходили выплаты или возврат номинала, реальной ценности эти суммы уже не имели.В Узбекистане те, у кого на руках остались облигации, могли сдать их в период с 1 апреля по 1 июля 2014 года. Постановлением Кабинета Министров РУз № 209 от 31 июля 2014 года был определен коэффициент индексации по облигациям займа: 1 рубль = 1373 сума.Та же история была и с денежными вкладами – сбережения обесценились, а получить деньги если и смогли, то уже в крайне невыгодном коэффициенте. В 1993 году был введен временный сум-купон, а в 1994 — полноценный сум. В результате такой трансформации справедливого курса конвертации советских рублей так и не появилось.К примеру, если у человека в конце 1980-х был вклад, на который можно было купить автомобиль или внести крупный взнос за дом, то после всех реформ эта же сумма могла равняться стоимости нескольких базовых продуктов.Такой подрыв доверия заложился в общественной памяти. Именно поэтому многие болезненно реагируют на предложения банков.В нашем видео — мнение эксперта и граждан по вопросу банковских вкладов.

