В ЕАЭС упростили доступ к госзакупкам: обновлены правила происхождения товаров

Изменения Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей госзакупок вступят в силу 15 апреля.

2026-03-20T14:21+0500

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии внес изменения в Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров, применяемые для участия в государственных закупках стран Евразийского экономического союза. Решение направлено на расширение возможностей бизнеса и повышение прозрачности процедур доступа к рынку госзакупок. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.Обновления предусматривают включение в Евразийский реестр промышленных товаров 31 нового товарного наименования. Таким образом, производители указанных товаров получат дополнительные возможности для участия в государственных закупках стран ЕАЭС, где действуют преференции, ограничения и запреты в отношении продукции из других государств-членов и третьих стран.Кроме того, в Правила включен механизм заблаговременного информирования Евразийской экономической комиссии и государств-членов о планируемых изменениях национального законодательства, касающихся подтверждения страны происхождения товаров для целей госзакупок.Евразийский реестр промышленных товаров используется для обеспечения доступа к государственным закупкам стран ЕАЭС и формирования единого подхода к подтверждению происхождения продукции на территории союза.

