https://uz.sputniknews.ru/20260320/eaes-pravila-proisxojdeniya-tovarov-dlya-rasshireniya-uchastiya-goszakupki-56407963.html
В ЕАЭС упростили доступ к госзакупкам: обновлены правила происхождения товаров
Sputnik Узбекистан
Изменения Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей госзакупок вступят в силу 15 апреля.
2026-03-20T14:21+0500
еаэс
госзакупки
еэк
торговля
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/02/55432177_2:0:1280:719_1920x0_80_0_0_69b568a29f87e3b7b80729bbf2dff8bd.jpg
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии внес изменения в Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров, применяемые для участия в государственных закупках стран Евразийского экономического союза. Решение направлено на расширение возможностей бизнеса и повышение прозрачности процедур доступа к рынку госзакупок. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.Обновления предусматривают включение в Евразийский реестр промышленных товаров 31 нового товарного наименования. Таким образом, производители указанных товаров получат дополнительные возможности для участия в государственных закупках стран ЕАЭС, где действуют преференции, ограничения и запреты в отношении продукции из других государств-членов и третьих стран.Кроме того, в Правила включен механизм заблаговременного информирования Евразийской экономической комиссии и государств-членов о планируемых изменениях национального законодательства, касающихся подтверждения страны происхождения товаров для целей госзакупок.Евразийский реестр промышленных товаров используется для обеспечения доступа к государственным закупкам стран ЕАЭС и формирования единого подхода к подтверждению происхождения продукции на территории союза.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/02/55432177_196:0:1155:719_1920x0_80_0_0_b040d681a961c73ab165149ccff88f1a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
