Грация и стальные нервы: успех гимнасток Узбекистана на турнире в России — видео

В Ташкенте прошла пресс-конференция по итогам успешного выступления гимнасток Узбекистана на Гран-при Кубка Алины Кабаевой. Спортсменки завоевавшие серебро и бронзу, поделились впечатлениями от турнира и рассказали о планах на предстоящий сезон.

2026-03-20T19:15+0500

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция, посвященная успешному выступлению гимнасток Узбекистан на международном турнире "Гран-при. Кубок чемпионок имени Алины Кабаевой".В мероприятии приняли участие гимнастки Наталья Усова, Джураева Ёсина, Хакимова Диана, а также тренер Майя Филиппова. Спортсменки поделились впечатлениями от турнира, рассказали о подготовке к соревнованиям и планах на предстоящий сезон.Напомним, 14-15 марта в Санкт-Петербурге проходили соревнования с участием сильнейших спортсменок из десятков стран мира. Представительницы Узбекистана показали высокие результаты: завоевали серебряную медаль в финале групповых упражнений с пятью мячами, а также бронзу в упражнении с тремя обручами и двумя парами булав. Кроме того, Наталья Усова стала бронзовым призером в многоборье.Смотрите полное видео по ссылке.

