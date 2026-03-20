Лидеры Узбекистана и Туркменистана обсудили рост товарооборота и совместные проекты

В ходе телефонного разговора собеседники поздравили друг друга по случаю священного Рамазан Хайита и весеннего праздника Навруз, пожелав мира, благополучия и...

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба главы республики.Собеседники отметили динамичное развитие узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Подчеркнуто продолжение плодотворных контактов на всех уровнях, устойчивый рост товарооборота, в том числе за счет поставок готовой продукции. Отмечена важная роль торговой зоны "Шават–Дашогуз" в расширении взаимной торговли.Речь также шла о расширении межпарламентских, межрегиональных, деловых и культурно-гуманитарных обменов.Стороны обменялись мнениями по складывающейся обстановке на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Подчеркнуто, что единственным путем к прочному миру является урегулирование ситуации политики-дипломатическими мерами.Также обсужден график многосторонних и двусторонних мероприятий в этом году.

