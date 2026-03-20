Лидеры Узбекистана и Туркменистана обсудили рост товарооборота и совместные проекты
Лидеры Узбекистана и Туркменистана обсудили рост товарооборота и совместные проекты
В ходе телефонного разговора собеседники поздравили друг друга по случаю священного Рамазан Хайита и весеннего праздника Навруз, пожелав мира, благополучия и... 20.03.2026, Sputnik Узбекистан
2026-03-20T17:46+0500
2026-03-20T17:46+0500
2026-03-20T18:20+0500
туркменистан
телефонный разговор
гурбангулы бердымухамедов
шавкат мирзиёев
узбекистан
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба главы республики.Собеседники отметили динамичное развитие узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Подчеркнуто продолжение плодотворных контактов на всех уровнях, устойчивый рост товарооборота, в том числе за счет поставок готовой продукции. Отмечена важная роль торговой зоны "Шават–Дашогуз" в расширении взаимной торговли.Речь также шла о расширении межпарламентских, межрегиональных, деловых и культурно-гуманитарных обменов.Стороны обменялись мнениями по складывающейся обстановке на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Подчеркнуто, что единственным путем к прочному миру является урегулирование ситуации политики-дипломатическими мерами.Также обсужден график многосторонних и двусторонних мероприятий в этом году.
туркменистан
узбекистан
телефонный разговор президент узбекистан шавкат мирзиёев национальный лидер туркменистан гурбангулы бердымухамедов
телефонный разговор президент узбекистан шавкат мирзиёев национальный лидер туркменистан гурбангулы бердымухамедов
Лидеры Узбекистана и Туркменистана обсудили рост товарооборота и совместные проекты
17:46 20.03.2026 (обновлено: 18:20 20.03.2026)
В ходе телефонного разговора собеседники поздравили друг друга по случаю священного Рамазан Хайита и весеннего праздника Навруз, пожелав мира, благополучия и дальнейшего процветания братским народам двух стран.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает
пресс-служба главы республики.
Собеседники отметили динамичное развитие узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Подчеркнуто продолжение плодотворных контактов на всех уровнях, устойчивый рост товарооборота, в том числе за счет поставок готовой продукции. Отмечена важная роль торговой зоны "Шават–Дашогуз" в расширении взаимной торговли.
"Последовательно увеличиваются объемы грузоперевозок, в том числе через порт Туркменбаши. Расширяется кооперация в энергетике, промышленности, водном хозяйстве и транспорте",— отмечалось в ходе беседы.
Речь также шла о расширении межпарламентских, межрегиональных, деловых и культурно-гуманитарных обменов.
Стороны обменялись мнениями по складывающейся обстановке на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Подчеркнуто, что единственным путем к прочному миру является урегулирование ситуации политики-дипломатическими мерами.
Также обсужден график многосторонних и двусторонних мероприятий в этом году.