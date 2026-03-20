Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

2026-03-20T11:14+0500

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил соотечественников-мусульман с праздником Ураза-байрам. Праздничное обращение опубликовано на сайте Кремля.В своем послании глава РФ отметил, что на протяжении столетий этот праздник олицетворяет стремление верующих к нравственному совершенствованию, к милосердию и состраданию, обращает их к непреходящим ценностям ислама.Президент напомнил, что мусульмане с уважением относятся к историческим и духовным традициям предков и вносят особый вклад в развитие общества.Российский лидер также поблагодарил последователей ислама, сражающихся за свободу и независимость Родины, которые оказывают поддержку родным и близким героев.Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр ("Праздник разговения") — мусульманский праздник в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамазан. Пост в 2026 году проходил с вчера 18 февраля до вечера 19 марта: в этот период нельзя было есть и пить от рассвета до заката.

