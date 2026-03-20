Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Президент России также поблагодарил мусульман, защищающих свободу и независимость страны, и тех, кто поддерживает семьи героев.
2026-03-20T11:14+0500
2026-03-20T11:14+0500
2026-03-20T11:36+0500
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил соотечественников-мусульман с праздником Ураза-байрам. Праздничное обращение опубликовано на сайте Кремля.В своем послании глава РФ отметил, что на протяжении столетий этот праздник олицетворяет стремление верующих к нравственному совершенствованию, к милосердию и состраданию, обращает их к непреходящим ценностям ислама.Президент напомнил, что мусульмане с уважением относятся к историческим и духовным традициям предков и вносят особый вклад в развитие общества.Российский лидер также поблагодарил последователей ислама, сражающихся за свободу и независимость Родины, которые оказывают поддержку родным и близким героев.Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр ("Праздник разговения") — мусульманский праздник в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамазан. Пост в 2026 году проходил с вчера 18 февраля до вечера 19 марта: в этот период нельзя было есть и пить от рассвета до заката.
путин президент россия поздравление ураза-байрам рамазан религия
Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
11:14 20.03.2026 (обновлено: 11:36 20.03.2026)
Президент России также поблагодарил мусульман, защищающих свободу и независимость страны, и тех, кто поддерживает семьи героев.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik.
Президент России Владимир Путин поздравил соотечественников-мусульман с праздником Ураза-байрам. Праздничное обращение опубликовано
на сайте Кремля.
В своем послании глава РФ отметил, что на протяжении столетий этот праздник олицетворяет стремление верующих к нравственному совершенствованию, к милосердию и состраданию, обращает их к непреходящим ценностям ислама.
"Российские мусульмане с глубоким уважением относятся к историческим, духовным традициям предков и широко отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу. Хорошим обычаем стало проведение в течение священного месяца масштабных благотворительных, культурно-просветительских и детских мероприятий", — говорится в послании.
Президент напомнил, что мусульмане с уважением относятся к историческим и духовным традициям предков и вносят особый вклад в развитие общества.
"Мусульманские организации вносят созидательный вклад в укрепление института семьи, воспитание молодежи, развивают конструктивный диалог с государственными и общественными структурами, уделяют неустанное внимание реализации патриотических, образовательных, гуманитарных инициатив", — подчеркнул Путин.
Российский лидер также поблагодарил последователей ислама, сражающихся за свободу и независимость Родины, которые оказывают поддержку родным и близким героев.
"Желаю вам здоровья, успехов и всего наилучшего", — заключил президент.
Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр ("Праздник разговения") — мусульманский праздник в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамазан. Пост в 2026 году проходил с вчера 18 февраля до вечера 19 марта: в этот период нельзя было есть и пить от рассвета до заката.