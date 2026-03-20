Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Рамазан хайит

Шавкат Мирзиёев также поздравил всю мусульманскую умму в странах дальнего и ближнего зарубежья, и соотечественников, которые учатся и работают за рубежом.

2026-03-20T09:35+0500

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Рамазан хайитом, сообщает пресс-служба главы государства.Президент отметил, что в этом году был выделен 1 триллион сумов для поддержки малообеспеченных семей, оказания больным медицинской помощи. В частности, 450 миллиардов сумов направлено на материальную помощь более 600 тысяч нуждающихся семей. Кроме того, медицинская помощь оказывается 6 тысячам больных из социального реестра, в том числе проводятся сложные хирургические операции.В течение месяца Рамазан населению вручено 100 тысяч подарков. В рамках проекта "Рамазон тухфаси" ("Подарок к Рамазану") для нуждающихся семей и лиц, проживающих в домах "Мурувват" и "Саховат", а также соотечественников за рубежом проведено более 30 тысяч мероприятий ифтара.Он отметил, что в нынешней сложной международной обстановке актуальной задачей остается сохранение атмосферы мира, спокойствия и благополучия в семьях и махаллях, во всей стране, ограждение молодежи от чуждых, деструктивных идей.Шавкат Мирзиёев также поздравил всю мусульманскую умму в странах дальнего и ближнего зарубежья, и соотечественников, которые учатся и работают за рубежом. Президент пожелал им новых успехов.

