Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Рамазан хайит
© Пресс-служба президента УзбекистанаНакануне Рамазан хайита, Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ с этим светлым праздником.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Рамазан хайитом, сообщает пресс-служба главы государства.
"Дорогие соотечественники! От всего сердца поздравляю вас, весь наш народ с праздником доброты, милосердия и великодушия – священным Рамазан хайитом. В эти замечательные мгновения мы благодарим Всевышнего за мир и спокойствие на нашей земле. По сложившейся в последние годы традиции и в этом году мы вместе с вами, всем нашим народом совершили много добрых дел, чтобы достойно провести месяц Рамазан", — говорится в праздничном послании народу.
Президент отметил, что в этом году был выделен 1 триллион сумов для поддержки малообеспеченных семей, оказания больным медицинской помощи. В частности, 450 миллиардов сумов направлено на материальную помощь более 600 тысяч нуждающихся семей. Кроме того, медицинская помощь оказывается 6 тысячам больных из социального реестра, в том числе проводятся сложные хирургические операции.
В течение месяца Рамазан населению вручено 100 тысяч подарков. В рамках проекта "Рамазон тухфаси" ("Подарок к Рамазану") для нуждающихся семей и лиц, проживающих в домах "Мурувват" и "Саховат", а также соотечественников за рубежом проведено более 30 тысяч мероприятий ифтара.
"Эта благородная работа полностью отвечает гуманистической сути нашей священной религии. Отрадно, что она является практическим результатом наших реформ, направленных на обеспечение интересов человека, возвеличивание его чести и достоинства", — подчеркнул глава государства.
Он отметил, что в нынешней сложной международной обстановке актуальной задачей остается сохранение атмосферы мира, спокойствия и благополучия в семьях и махаллях, во всей стране, ограждение молодежи от чуждых, деструктивных идей.
"В дни великого праздника мы прежде всего желаем скорейшего прекращения всех войн и конфликтов в разных регионах Земли, мирной и спокойной жизни для всех народов", — говорится в сообщении.
Шавкат Мирзиёев также поздравил всю мусульманскую умму в странах дальнего и ближнего зарубежья, и соотечественников, которые учатся и работают за рубежом. Президент пожелал им новых успехов.
"Дорогие друзья! В эти благословенные дни еще раз поздравляю вас с праздником Ийд-аль-Фитр, желаю всем вам здоровья, счастья, мира, спокойствия и благополучия вашим семьям. Пусть Всевышний всегда оберегает нашу страну и народ! С праздником Рамазан хайит, мои дорогие!", — подытожил глава государства.