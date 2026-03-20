Из Ташкента в Чарвак: стартует новый автобусный сезон
Автобусы от станции метро "Машиносозлар" будут ездить каждый день, с интервалом в 1,5 часа. Стоимость проезда составит 25 тысяч сумов.
2026-03-20T12:18+0500
автобус
чарвакское водохранилище
ташкент
туризм
12:18 20.03.2026 (обновлено: 12:22 20.03.2026)
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik.
С 23 марта между Ташкентом и Чарваком запускается сезонное автобусное сообщение. Об этом сообщили
в пресс-службе министерства транспорта республики.
"В целях создания дополнительных удобств для иностранных и местных туристов, прибывающих в Ташкентскую область, с 23 марта запускается движение сезонных автобусов, курсирующих по графику из столицы в Бостанлыкский район Ташкентской области", — говорится в сообщении ведомства.
На автобусном маршруте № 1226 "Метро Машинасозлар – Чарвак" пассажиров будут обслуживать современные туристические автобусы MAN RR3. Стоимость проезда составит 25 000 сумов.
Автобус отправляется от станции метро "Машинасозлар" ежедневно в 06.00.
Последний рейс отправляется из Чарвака в 20.30 и прибывает на станцию метро "Машинасозлар" в 22.00.
Рейсы будут выполняться каждые 1,5 часа. Время в пути составит примерно 1 час 30 минут.