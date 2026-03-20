https://uz.sputniknews.ru/20260320/tashkent-charvak-startuet-novyy-avtobusnyy-sezon-56406644.html

Из Ташкента в Чарвак: стартует новый автобусный сезон

Sputnik Узбекистан

Автобусы от станции метро "Машиносозлар" будут ездить каждый день, с интервалом в 1,5 часа. Стоимость проезда составит 25 тысяч сумов.

2026-03-20T12:18+0500

автобус

чарвакское водохранилище

ташкент

туризм

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/13/56364163_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_866958e883ec4ee7205f848503d34261.jpg

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. С 23 марта между Ташкентом и Чарваком запускается сезонное автобусное сообщение. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта республики.На автобусном маршруте № 1226 "Метро Машинасозлар – Чарвак" пассажиров будут обслуживать современные туристические автобусы MAN RR3. Стоимость проезда составит 25 000 сумов.Расписание движения:Автобус отправляется от станции метро "Машинасозлар" ежедневно в 06.00.Последний рейс отправляется из Чарвака в 20.30 и прибывает на станцию метро "Машинасозлар" в 22.00.Рейсы будут выполняться каждые 1,5 часа. Время в пути составит примерно 1 час 30 минут.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_UZ

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

