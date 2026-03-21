Шавкат Мирзиёев посетил Павильон национальных культурных центров и пообщался с народом

В Узбекистане проживают представители более 130 наций и народностей, действуют 157 национальных культурных центров. Это многообразие — уникальное социальное явление, сформированное многовековой историей и способствующее сохранению традиций.

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев посетил Павильон национальных культурных центров в Яккасарайском районе столицы, сообщила пресс-служба главы государства.Было отмечено, что в республике как одна дружная семья проживают представители более 130 наций и народностей, действуют 157 национальных культурных центров.Постоянное внимание уделяется развитию национальных культур, сохранению и укреплению межнационального согласия, а также воспитанию молодого поколения в духе толерантности и солидарности.В павильоне размещены казахская, кыргызская, туркменская и башкирская юрты, а также двухэтажные дома дружбы корейского, белорусского, украинского, греческого, немецкого, дунганского, польского, еврейского, грузинского, армянского, татарского и крымскотатарского, уйгурского, турецкого, таджикского, китайского, русского и азербайджанского народов.Интерьеры оформлены в соответствии с национальными традициями каждого представленного здесь народа. Экспозиция включает национальные костюмы, музыкальные инструменты, образцы декоративно-прикладного искусства, исторические макеты и многочисленные экспонаты, отражающие культурное наследие.Сегодня павильон наполнен праздничным духом Навруза, потому что Навруз – это праздник, несущий в себе такие благородные идеи, как дружба и согласие.Глава государства ознакомился с деятельностью каждого дома и побеседовал с участниками.Особо отмечался вклад национальных культурных центров в проведение общенародных праздников на высоком уровне. Президент выразил признательность соотечественникам разных национальностей, которые своим высоким патриотизмом и самоотверженным трудом вносят достойный вклад в укрепление социально-экономического потенциала республики.Глава государства посмотрел художественную программу, организованную для гостей павильона, и сфотографировался с представителями национальных культурных центров.

