В Ташкенте обсудили проекты с компаниями из КНР по переработке шин и выпуску техуглерода
В Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана состоялась встреча с представителями китайских компаний, на которой обсуждены перспективы сотрудничества в сфере переработки промышленных отходов и внедрения экологически чистых технологий.
2026-03-21T14:13+0500
13:45 21.03.2026 (обновлено: 14:13 21.03.2026)
В Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана состоялась встреча с руководством китайских компаний, на которой рассмотрены перспективы сотрудничества в переработке промышленных отходов и внедрении экологически чистых технологий.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В Узбекистане обсуждены перспективные направления сотрудничества с китайскими компаниями в сфере переработки изношенных шин и производства технического углерода с применением современных экологических технологий.
Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Ильзат Касимов встретился с генеральным директором представительства китайской компании "China CAMC Engineering" в Узбекистане Го Цзицзе и главой компании "Fushun Zhenxing Chemical Engineering" Пяо Цянем, сообщила
пресс-служба ведомства.
В ходе переговоров стороны детально рассмотрели возможности реализации инвестиционных проектов по утилизации изношенных шин и производству технического углерода в Узбекистане.
"Подробно обсуждены перспективные инвестиционные проекты по утилизации изношенных шин и производству технического углерода в Узбекистане", — говорится в сообщении.
Особое внимание было уделено внедрению современных пиролизных технологий, созданию экологически безопасных производств и применению передовых инженерных решений, направленных на сокращение промышленных отходов.
По итогам встречи достигнута договоренность о развитии практического сотрудничества и последовательной реализации совместных проектов.
Компания "Fushun Zhenxing Chemical Engineering" специализируется на химическом инжиниринге, нефтехимии и экологических решениях и реализовала более 80 проектов в сфере производства технического углерода.