В Ташкенте обсудили проекты с компаниями из КНР по переработке шин и выпуску техуглерода

В Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана состоялась встреча с представителями китайских компаний, на которой обсуждены перспективы сотрудничества в сфере переработки промышленных отходов и внедрения экологически чистых технологий.

2026-03-21T13:45+0500

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В Узбекистане обсуждены перспективные направления сотрудничества с китайскими компаниями в сфере переработки изношенных шин и производства технического углерода с применением современных экологических технологий.Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Ильзат Касимов встретился с генеральным директором представительства китайской компании "China CAMC Engineering" в Узбекистане Го Цзицзе и главой компании "Fushun Zhenxing Chemical Engineering" Пяо Цянем, сообщила пресс-служба ведомства.В ходе переговоров стороны детально рассмотрели возможности реализации инвестиционных проектов по утилизации изношенных шин и производству технического углерода в Узбекистане.Особое внимание было уделено внедрению современных пиролизных технологий, созданию экологически безопасных производств и применению передовых инженерных решений, направленных на сокращение промышленных отходов.По итогам встречи достигнута договоренность о развитии практического сотрудничества и последовательной реализации совместных проектов.Компания "Fushun Zhenxing Chemical Engineering" специализируется на химическом инжиниринге, нефтехимии и экологических решениях и реализовала более 80 проектов в сфере производства технического углерода.

