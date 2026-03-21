В Ташкенте открылась фотовыставка "Сердце Азии" к 100-летию экспедиции Николая Рериха
В Ташкентском доме фотографии проходит выставка "Сердце Азии" к 100-летию экспедиции Николая Рериха, объединившая архивы, живопись и фотопейзажи.
В Ташкентском доме фотографии Академии художеств Узбекистана состоялось открытие фотовыставки "Сердце Азии", приуроченной к 100-летию Центрально-Азиатской экспедиции выдающегося художника, философа и путешественника Николая Рериха.
Организаторами проекта выступили Международный Центр Рерихов (Москва, Россия) и Ташкентское общество Рерихов. Соорганизаторами стали Академия художеств Узбекистана и Ташкентский дом фотографии.
Экспозиция включает архивные фотографии Международного Центра Рерихов, репродукции картин Николая Рериха, созданных в ходе экспедиций, а также фотоработы современного ташкентского архитектора и путешественника Сергея Шеховцова.
Его снимки, отобранные специально для выставки, позволяют зрителям визуально проследить маршрут легендарной экспедиции.
Центрально-Азиатская экспедиция Рериха (1924–1928) стала одним из самых масштабных и значимых исследовательских путешествий XX века. За четыре года экспедиционный караван преодолел около 25 тысяч километров, пересёк Гималаи, прошёл через территории Индии, Китая, Монголии, Тибета и России. Несмотря на суровые природные условия и серьёзные испытания, участникам удалось собрать уникальные научные, этнографические и художественные материалы.
"Наиболее лёгкий путь к объединению человечества лежит через красоту и знание", — писал Николай Рерих, подчеркивая значение культуры как универсального языка взаимопонимания.
Особое значение экспедиции заключается в её культурной миссии — поиске духовного и исторического единства народов Азии. Николай Рерих стремился выявить общие корни культур и подчеркнуть взаимосвязь цивилизаций через искусство и науку.
Продолжением этой идеи стало создание в 1928 году в Индии Гималайского института научных исследований "Урусвати", который стал центром комплексного изучения природы, человека и культур Азии.
Выставка "Сердце Азии" не только знакомит посетителей с историей великой экспедиции, но и раскрывает красоту и философскую глубину азиатских ландшафтов, вдохновлявших Рериха и его последователей.