https://uz.sputniknews.ru/20260322/amerikantsy-nakonets-gotovy-bystro-zaxvatit-iran-iran-soglasen-i-ochen-jdet-56444281.html

Американцы наконец готовы быстро захватить Иран. Иран согласен и очень ждет

Американцы наконец готовы быстро захватить Иран. Иран согласен и очень ждет

Sputnik Узбекистан

22.03.2026, Sputnik Узбекистан

2026-03-22T17:10+0500

2026-03-22T17:10+0500

2026-03-22T17:10+0500

колумнисты

в мире

иран

сша

ирак

минобороны сша

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/16/56444115_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_e9746cd51eb7ea3a97da300178d72128.jpg

Нынче западные СМИ, возбужденно обсуждающие вероятность наземной операции США в Иране, напоминают вечеринку пикейных жилетов в городе Черноморске: скорее всего, будет, но вероятнее всего — нет, однако в любом случае Трамп — голова, и палец ему в рот не клади, пишет колумнист РИА Новости.Впрочем, консенсус все же смещается в сторону "вряд ли", чему способствуют беспрерывные словесные интервенции самого Трампа, который сначала заявил, что "Ормузский пролив США не нужен", потом — что "мы рассматриваем возможность сворачивания масштабных военных усилий на Ближнем Востоке", и наземная операция — "потеря времени", а в итоге объявил, что "США не будут контролировать пролив", и вообще "я никуда отправлять войска не буду".Сказал как отрезал, и у многих сразу отлегло от сердца. Ну прямо как перед ударом США и Израиля по Ирану 28 февраля, прямо во время переговоров и священного для иудеев праздника Пурим.И, разумеется, появилась информация, что Министерство войны США еще загодя подготовило "детальные планы использования наземных сил против Ирана", в том числе на случай длительной партизанской войны, после чего в регион были отправлены экспедиционные силы.Силы эти представлены двумя десантными группами морской пехоты по 2500 человек, которые везут навстречу успеху корабли USS Boxer и USS Tripoli в многочисленном сопровождении и в полном фарше. Кроме того, по тревоге поднята 82-я воздушно-десантная дивизия, 75-й полк рейнджеров, а также корпус морской пехоты (вдобавок к упомянутым выше двум группам). К боевому сосредоточению, как предполагается, эта дружная компания будет готова к середине апреля.Очень информированные западные источники утверждают, что все будет в стиле "туда-сюда-обратно", то есть быстро и красиво: по утверждениям NBC News, "Пентагон изучает возможность проведения ограниченных наземных операций в Иране, которые не потребуют крупного развертывания войск, сравнимого с вторжениями в Ирак и Афганистан", то есть речь идет о точечных операциях, например, об установлении контроля над портами и отдельными иранскими островами для захвата нефтяных мощностей и охраны судоходства в Ормузском проливе, а также о спецоперации по вывозу высокообогащенного урана.Есть одна проблема — это и нереально, и совершенно бесполезно.Даже молниеносный захват с красными ковровыми дорожками островов Харк или Кешм на разблокирование Ормузского залива и военный разгром Ирана не повлияет от слова никак. Береговая линия Ирана по Ормузскому проливу сильно превышает 200 километров, с любого ее метра можно спокойно пускать дроны и ракеты по проходящим судам, даже если некоторые острова будут кишеть вражескими солдатами. Мы уже не говорим о том, что Иран может угрожать проливу с любой точки своей территории, поэтому вся история с точечным присутствием просто бессмысленна. Кроме того, доблестные военные контингенты американцев на любом острове будут представлять из себя прекрасную мишень, куда будет лететь все, плюс сами острова сейчас наверняка минируются и готовятся к приему дорогих гостей.Другими словами, чтобы что-то серьезно изменить в сложившейся ситуации, американцам нужна полномасштабная наземная операция по оккупации всего Ирана, в связи с чем спешащие туда потешные полки представляют собой дробину для слона.Интересно, что в точечном приступе здравого смысла региональное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) уже прикинуло на салфетке коэффициент выживаемости своих экспедиционных сил, и как-то вышло, что американцам при десантировании на иранское побережье понадобится численный перевес 6 к 1. С учетом того, что иранцы все уже пристреляли и будут обороняться из гранитных массивов на побережье, потери будут огромными. При высадке американцев на Иводзиму в 1945 году погиб каждый третий морпех. Даже если сейчас погибнет каждый десятый (ну вдруг укусил киборг), потери все равно будут исчисляться тысячами.Важный момент: операции такого масштаба тщательно и долго планируются и обеспечиваются. Перед высадкой на ту же Иводзиму ВМФ и ВВС США обстреливали и подвергали непрерывным бомбардировкам остров с горсткой оборонявшихся девять (!) месяцев, и никакой помощи извне у японцев не было, в отличие от иранцев, у которых за спиной вся страна.Вчера иранское государственное агентство Tasnim передало предупреждение руководства страны: "если США попытаются захватить остров Харк, ответ будет беспрецедентным". МИД Ирана подтвердил: "Мы готовы к такому сценарию".Это — не просто слова.По сравнению с тем же Ираком, операцию в котором так часто и с таким удовольствием упоминают американские военные, Иран в четыре раза больше и географически совершенно другой. При том что американцы гордо сообщают, что все-все уничтожили, главные военные силы и мощности у Ирана находятся глубоко под слоями скальных пород. Регулярная армия Ирана составляет 350 тысяч человек, силы КСИР — 190 тысяч человек, военизированные формирования Басидж — 90 тысяч активных членов плюс 600 тысяч резервистов. Боевая доктрина у иранцев сместилась в сторону "мозаичной" войны, где даже в случае потери связи или уничтожения централизованного руководства все подразделения могут и должны действовать автономно. Все указывает на то, что Иран сохранил мощности подземных заводов и скрытых автоматизированных линий сборки в "ракетных городах", которые продолжают функционировать автономно и почти никакого ущерба от бомбардировок не понесли.На этой неделе глава Нацразведки США Габбард представила в конгрессе доклад, где главный вывод гласит: "Иран в значительной степени ослаблен операцией, но (главные силы) выглядят нетронутыми".Это означает, что для уничтожения подобной системы нужны сотни и сотни тысяч солдат, потерю которых Трампу не простят, а сама операция может затянуться на годы, которых у Трампа нет.Впрочем, некоторые считают, что Вашингтон получает приказы из Тель-Авива, где американские потери не значат ничего — а значит, США все же могут встрять в Иводзиму 2.0.Без проблем — Иран ждет.

ирак

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

