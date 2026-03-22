ЕАЭС: международное сотрудничество в сфере санитарных и фитосанитарных мер
Цель — создать более благоприятные условия для участников рынка, сократить издержки и временные затраты на оформление фитосанитарных сертификатов, повысить оперативность контроля и результатов
2026-03-22T11:10+0500
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Замдиректора Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Сымбат Калиаскаров и секретарь Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР) Энрико Перотти обсудили перспективы сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.Отмечалось, что инкорпорирование передового опыта МККЗР в нормативные акты Евразийского экономического союза послужит укреплению фитосанитарного потенциала государств ЕАЭС.Это касается, например, вопросов электронной фитосанитарной сертификации и технологий ИИ.“Такие шаги позволят уполномоченным органам государств-членов создать более благоприятные условия для участников рынка, сократить издержки и временные затраты на оформление фитосанитарных сертификатов, повысить оперативность контроля и результатов", – отметил представитель ЕЭК.
