Как встретили в Ташкенте военнослужащих, одержавших победу на соревнованиях в США — фото

По итогам конкурса, который проходил на военной учебной базе "Camp Shelby" в американском штате Миссисипи, узбекистанцы получили специальный приз

2026-03-22T14:45+0500

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Сегодня в международном аэропорту Ташкента состоялась торжественная встреча военнослужащих Узбекистана, победивших в конкурсе "Лучший воин – 2026", проходившем 16-18 марта в американском штате Миссисипи. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РУз.Цель данных состязаний — укрепление международного военного сотрудничества, а также повышение престижа службы в спецподразделениях.На встрече присутствовали ответственные должностные лица военного ведомства республики, близкие родственники победителей и представители общественностиВ ходе прошедших соревнований узбекистанцы вместе со своими соперниками участвовали в 13 различных испытаниях, включая индивидуальные нормативы по физической подготовке.По итогам конкурса, который проходил на военной учебной базе "Camp Shelby", военнослужащие Узбекистана получили специальный приз.В пресс-службе Минобороны отметили, что это не первое достижение: с 2019 года представители Узбекистана успешно участвуют в данном соревновании, демонстрируя превосходство и занимая лидирующие позиции.

