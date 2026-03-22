Как встретили в Ташкенте военнослужащих, одержавших победу на соревнованиях в США — фото
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Сегодня в международном аэропорту Ташкента состоялась торжественная встреча военнослужащих Узбекистана, победивших в конкурсе "Лучший воин – 2026", проходившем 16-18 марта в американском штате Миссисипи. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РУз.Цель данных состязаний — укрепление международного военного сотрудничества, а также повышение престижа службы в спецподразделениях.На встрече присутствовали ответственные должностные лица военного ведомства республики, близкие родственники победителей и представители общественностиВ ходе прошедших соревнований узбекистанцы вместе со своими соперниками участвовали в 13 различных испытаниях, включая индивидуальные нормативы по физической подготовке.По итогам конкурса, который проходил на военной учебной базе "Camp Shelby", военнослужащие Узбекистана получили специальный приз.В пресс-службе Минобороны отметили, что это не первое достижение: с 2019 года представители Узбекистана успешно участвуют в данном соревновании, демонстрируя превосходство и занимая лидирующие позиции.
© Мудофаа вазирлиги
АҚШда бўлиб ўтган ҳарбий мусобақа ғолиблари Тошкентда кутиб олинди
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Сегодня в международном аэропорту Ташкента состоялась торжественная встреча военнослужащих Узбекистана, победивших в конкурсе "Лучший воин – 2026", проходившем 16-18 марта в американском штате Миссисипи. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РУз.
АҚШда бўлиб ўтган ҳарбий мусобақа ғолиблари Тошкентда кутиб олинди
Цель данных состязаний — укрепление международного военного сотрудничества, а также повышение престижа службы в спецподразделениях.
На встрече присутствовали ответственные должностные лица военного ведомства республики, близкие родственники победителей и представители общественности
АҚШда бўлиб ўтган ҳарбий мусобақа ғолиблари Тошкентда кутиб олинди
В ходе прошедших соревнований узбекистанцы вместе со своими соперниками участвовали в 13 различных испытаниях, включая индивидуальные нормативы по физической подготовке.
“В частности, в командном зачете военнослужащие преодолели марш-бросок на 20 километров с 20-килограммовым грузом за 1 час 48 минут. В индивидуальных испытаниях сержант III степени Авлаев Турдимурод прошел комплексную полосу препятствий за 10 минут 34 секунды, а младший сержант Саломов Илхом успешно выполнил задание по ночному ориентированию на дистанции 15 километров за 59 минут. Примечательно, что по всем указанным дисциплинам были обновлены рекорды соревнования”, — говорится в сообщении.
В пресс-службе Минобороны отметили, что это не первое достижение: с 2019 года представители Узбекистана успешно участвуют в данном соревновании, демонстрируя превосходство и занимая лидирующие позиции.
