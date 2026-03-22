Культуру Узбекистана презентовали на книжной выставке-ярмарке в Минске
© Andrei SiniauskiКультуру Узбекистана представили на книжной выставке-ярмарке в Минске
В этом году представители республики привезли на мероприятие более 200 книг.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Презентация культуры Узбекистана прошла в рамках XXXIII Минской международной книжной выставки-ярмарки, сообщает БелТА.
"Мы стараемся каждый год привозить побольше книг, которые издаются в Узбекистане, и знакомить с ними посетителей ярмарки. В этом году мы привезли более 200 книг. Радует, что ежегодно увеличивается библиотечный фонд посольства. Мы с удовольствием делимся книгами с нашими соотечественниками, студентами, которые обучаются здесь", — поделился Посол Узбекистана в Беларуси Рахматулла Назаров.
© Andrei SiniauskiКультуру Узбекистана презентовали на книжной выставке-ярмарке в Минске
Культуру Узбекистана презентовали на книжной выставке-ярмарке в Минске
Он также рассказал о том, какое внимание уделяют в Узбекистане популяризации чтения:
принимают специальные постановления и указы, правительственные нормативные акты;
ежегодно в республике должно выходить минимум 50 новых изданий;
многие книги, в том числе белорусских писателей, обновляют и переводят на узбекский язык;
в целом, стремятся к тому, чтобы каждый гражданин читал как минимум 10 книг в год;
для повышения интереса к чтению проводят множество акций и реализуют соответствующие инициативы.
"Беларусь и Узбекистан также периодически проводят Дни литературы. Наши союзы писателей имеют хорошие взаимоотношения между собой, в узбекских и белорусских журналах печатаются произведения современных писателей", — подчеркнул Назаров.
Координатор международных образовательных программ с Узбекистаном, руководитель центра узбекской культуры Белорусского государственного педагогического университета (БГПУ) им. Максима Танка Светлана Ермолич отметила, что вуз имеет институциональные связи с высшими учреждениями образования Узбекистана с 2018 года. С Национальным педагогическим университетом Узбекистана им. Низами и Джизакским государственным педагогическим университетом. БГПУ реализует совместные образовательные программы
Ермолич также рассказала, что в 2024 году возникла идея создать на базе БГПУ центр узбекской культуры, где сегодня проводят очень много мероприятий, направленных на интеграцию и усиление партнерства в системе высшего образования, а также на ознакомление студентов и педагогов с культурой Узбекистана.
Так, в центре проводят фестиваль для детей "Волшебство Узбекистана", во время которого оживают узбекские сказки, внеклассные мероприятия для минских школьников, литературные гостиные. Также студентов учат узбекскому алфавиту и каллиграфии. Традиционными стали вечера, посвященные наследию Алишера Навои, а преподаватели-филологи перевели книгу "Уложение Тимура" на белорусский язык.
"Надеюсь, что впереди нас ждут новые партнерские связи и проекты с узбекскими университетами. Культура нас объединяет", — заключила Светлана Ермолич.
© Andrei SiniauskiКультуру Узбекистана презентовали на книжной выставке-ярмарке в Минске
Культуру Узбекистана презентовали на книжной выставке-ярмарке в Минске
