Ярко и с китайским колоритом: в Самарканде прошел фестиваль "Navro‘z Regata"
2026-03-22T18:10+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/16/56447150_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_701ba8e0b2aa3854ec3fee213293cd6e.jpg
САМАРКАНД, 22 мар — Sputnik. Вот уже третий год подряд в Самарканде, в историко-этнографическом парке "Вечный город", проходит необычный фестиваль, приуроченный к празднованию Навруза - "Navro‘z Regata", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Гости участвуют в народных играх, запускают воздушных змеев и знакомятся с традиционными блюдами Навруза, а в амфитеатре парка "Вечный город" проходит красочное шоу. В текущем году оно запомнилось яркими выступлениями студентов Самаркандского международного технологического университета и самаркандского филиала Северо-Восточного энергетического университета КНР. Они исполнили китайские, корейские и узбекские народные танцы и песни, а также представили современные хореографические номера.Кроме того, студенты устроили настоящее модное дефиле, продемонстрировав наряды известных самаркандских дизайнеров – Елены Ладик и Бека Юсупова.Ярким финальным аккордом фестиваля стали гонки на драконьих лодках по территории гребного канала под ритмичный бой барабанов. В состязании участвовали более 10 лодок, которыми управляли байдарочники.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкНавруз с китайским колоритом: в Самарканде состоялся фестиваль "Navro'z Regata"
В этом году гостями фестиваля стали более 500 человек. Они участвуют в народных играх, запускают воздушных змеев и знакомятся с традиционными блюдами Навруза, а в амфитеатре парка "Вечный город" проходит красочное шоу.
САМАРКАНД, 22 мар — Sputnik. Вот уже третий год подряд в Самарканде, в историко-этнографическом парке "Вечный город", проходит необычный фестиваль, приуроченный к празднованию Навруза - "Navro‘z Regata", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Гости участвуют в народных играх, запускают воздушных змеев и знакомятся с традиционными блюдами Навруза, а в амфитеатре парка "Вечный город" проходит красочное шоу.
В текущем году оно запомнилось яркими выступлениями студентов Самаркандского международного технологического университета и самаркандского филиала Северо-Восточного энергетического университета КНР. Они исполнили китайские, корейские и узбекские народные танцы и песни, а также представили современные хореографические номера.
Кроме того, студенты устроили настоящее модное дефиле, продемонстрировав наряды известных самаркандских дизайнеров – Елены Ладик и Бека Юсупова.
"В этом году гостями нашего фестиваля стали более 500 человек, которые не скрывали улыбок и радости. Ведь здесь наряду с традиционной культурой были представлены современные интерпретации праздника, что особенно понравилось молодых гостям. Завершилась концертная программа торжественным шествием китайского дракона – символа доброго начала", - отметила представитель Самаркандского международного технологического университета Асила Ибрагимова.
Ярким финальным аккордом фестиваля стали гонки на драконьих лодках по территории гребного канала под ритмичный бой барабанов. В состязании участвовали более 10 лодок, которыми управляли байдарочники.
