Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

Sputnik Узбекистан

С начала войны США и Израиля против Ирана Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых перевозок нефти и сжиженного природного газа, фактически заблокировала иранская армия

2026-03-22T12:20+0500

2026-03-22T12:20+0500

2026-03-22T12:20+0500

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп поставил Ирану очередной ультиматум: в течение 48 часов разблокировать Ормузский пролив, в противном случае он пригрозил уничтожить энергетические объекты страны. Об этом сообщает РИА Новости.Операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.С начала войны США и Израиля против Ирана Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых перевозок нефти и сжиженного природного газа, фактически заблокировала иранская армия. И-за этого цены на нефть марки Brent поднимались выше $119 за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31%.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

