https://uz.sputniknews.ru/20260322/tramp-dal-iranu-48-chasov-na-otkrytie-ormuzskogo-proliva-56443901.html
Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива
Sputnik Узбекистан
2026-03-22T12:20+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/1b/38281903_0:634:2048:1786_1920x0_80_0_0_10ad0cf81475d2cbec2d2ac14fc53b3d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/1b/38281903_0:306:2048:1842_1920x0_80_0_0_7f816f12c68d0767dbfc3120c9caf8d0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik.
Президент США Дональд Трамп поставил Ирану очередной ультиматум: в течение 48 часов разблокировать Ормузский пролив, в противном случае он пригрозил уничтожить энергетические объекты страны. Об этом сообщает РИА Новости.
"Если Иран не откроет полностью, без угроз, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого самого момента времени, США нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой крупной", — написал он в своей соцсети Truth Social.
Операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
С начала войны США и Израиля против Ирана Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых перевозок нефти и сжиженного природного газа, фактически заблокировала иранская армия. И-за этого цены на нефть марки Brent поднимались выше $119 за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31%.