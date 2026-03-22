Узбекистанки завоевали 6 медалей на турнире по спортивной гимнастике в Минске
Трехдневные соревнования в столице Беларуси объединили свыше 80 спортсменов из трех стран
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik.
Гимнастки из Узбекистана завоевали 6 медалей на турнире в Минске, сообщает
НОК.
Трехдневные соревнования "Легенды гимнастики" объединили свыше 80 спортсменов из трех стран: Беларуси, России и Узбекистана.
“В столице Беларуси состоялся международный турнир по спортивной гимнастике. В соревнованиях приняли участие и представительницы сборной Узбекистана, которые завоевали 1 золотую и 5 бронзовых медалей”, — говорится в сообщении.
Шахинабону Юсуфова (опорный прыжок, взрослые)
Дилдора Арипова (упражнения на брусьях, взрослые)
Командная программа (взрослые)
Ярослава Чернобровкина (опорный прыжок, юниоры)
Ярослава Чернобровкина (многоборье, юниоры)
Дилнура Мамараджабова (упражнения на брусьях, юниоры).