Узбекистанки завоевали 6 медалей на турнире по спортивной гимнастике в Минске
Трехдневные соревнования в столице Беларуси объединили свыше 80 спортсменов из трех стран
16:05 22.03.2026
© Пресс-служба НОК Узбекистана
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Трехдневные соревнования в столице Беларуси объединили свыше 80 спортсменов из трех стран.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Гимнастки из Узбекистана завоевали 6 медалей на турнире в Минске, сообщает НОК.
Трехдневные соревнования "Легенды гимнастики" объединили свыше 80 спортсменов из трех стран: Беларуси, России и Узбекистана.
“В столице Беларуси состоялся международный турнир по спортивной гимнастике. В соревнованиях приняли участие и представительницы сборной Узбекистана, которые завоевали 1 золотую и 5 бронзовых медалей”, — говорится в сообщении.
Победительницы:
Золото
Шахинабону Юсуфова (опорный прыжок, взрослые)
Бронза
Дилдора Арипова (упражнения на брусьях, взрослые)
Командная программа (взрослые)
Ярослава Чернобровкина (опорный прыжок, юниоры)
Ярослава Чернобровкина (многоборье, юниоры)
Дилнура Мамараджабова (упражнения на брусьях, юниоры).
