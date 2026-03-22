https://uz.sputniknews.ru/20260322/v-chem-opasnost-krovorazjijayuschix-preparatov-56442066.html
Врач: В чем опасность кроворазжижающих препаратов
Sputnik Узбекистан
По словам специалиста, само понятие "разжижение крови" не является диагнозом, а представляет из себя лечебную задачу, которую ни в коем случае нельзя решать самостоятельно
это интересно
мнение эксперта
лекарства
здоровье
медицина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/0b/22146285_0:100:2593:1559_1920x0_80_0_0_0e35b75fdb6a41d1ff3d89190e459d1b.jpg
Антикоагулянты, или кроворазжижающие препараты, считаются одними из самых опасных лекарств, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача и телеведущего Александра Мясникова.По словам специалиста, при неправильном применении антикоагулянтов могут возникнуть тяжелые и неконтролируемые кровотечения.Мясников предупредил, что назначать такие средства допустимо лишь в строго определенных случаях, например, при мерцательной аритмии, тромбозе глубоких вен, онкологии, инсульте и других критических состояниях. Лечение обязательно должно проходить под постоянным наблюдением врача.По его словам, само понятие "разжижение крови" не является диагнозом, а представляет из себя лечебную задачу, которую ни в коем случае нельзя решать самостоятельно.Нередки случаи, когда медработники среднего звена, интерпретируя результаты рядового клинического анализа крови, ставят людям вердикт "густота крови" и настоятельно рекомендуют прием опасных препаратов.Таким образом они провоцируют граждан на неоправданный риск. Единственно верный путь, по мнению Мясникова, — назначение антикоагулянтов только профильным специалистом после комплексного обследования.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/0b/22146285_191:0:2402:1658_1920x0_80_0_0_190a681a04c0e85d9394ba1951ffdb89.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
