Каких договоренностей достигла делегация Кашкадарьинской области в Беларуси

В рамках визита состоялись переговоры в форматах B2B и B2G с представителями белорусских розничных торговых сетей и крупных производителей

2026-03-23T09:55+0500

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Состоялся рабочий визит делегации Кашкадарьинской области в Беларусь, сообщает ИА "Дунё".В состав делегации вошли представители отдела управления инвестиций, промышленности и торговли хокимията региона, а также местные предприниматели.В рамках визита состоялись переговоры в форматах B2B и B2G с представителями белорусских розничных торговых сетей и крупных производителей.Белорусской стороне презентовали экспортный потенциал Кашкадарьинской области, возможности поставок свежих и сушеных фруктов и овощей, а также текстильной продукции на рынок Беларуси.Узбекская сторона также посетила Гродненскую и Витебскую области, где провела переговоры с местными партнерами, определив конкретные направления для реализации совместных проектов

