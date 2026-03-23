https://uz.sputniknews.ru/20260323/delegatsiya-kashkadarinskoy-oblasti-posetila-belarus-56451255.html
Каких договоренностей достигла делегация Кашкадарьинской области в Беларуси
Sputnik Узбекистан
В рамках визита состоялись переговоры в форматах B2B и B2G с представителями белорусских розничных торговых сетей и крупных производителей
2026-03-23T09:55+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/16/35208759_0:26:1280:746_1920x0_80_0_0_e91fe6c6936b7141eaed6ebccc7ad330.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/16/35208759_126:0:1154:771_1920x0_80_0_0_fc9dea62e30a6dc52c3c83f169d1b4b8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik.
Состоялся рабочий визит делегации Кашкадарьинской области в Беларусь, сообщает
ИА "Дунё".
В состав делегации вошли представители отдела управления инвестиций, промышленности и торговли хокимията региона, а также местные предприниматели.
В рамках визита состоялись переговоры в форматах B2B и B2G с представителями белорусских розничных торговых сетей и крупных производителей.
Белорусской стороне презентовали экспортный потенциал Кашкадарьинской области, возможности поставок свежих и сушеных фруктов и овощей, а также текстильной продукции на рынок Беларуси.
“По итогам переговоров компании "ShopRetail" и "EcoBatata" выразили готовность к сотрудничеству по поставкам в Узбекистан мясо-молочной продукции, сахара и картофеля. Достигнуты предварительные договоренности о взаимных поставках продукции”, — говорится в сообщении.
Узбекская сторона также посетила Гродненскую и Витебскую области, где провела переговоры с местными партнерами, определив конкретные направления для реализации совместных проектов