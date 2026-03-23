Ритмы весенней столицы: мартовские фото Ташкента
Подписаться
От цветочных ковров до новых транспортных решений. Фотоотчет из самого сердца Ташкента о том, чем живет город в эти весенние дни.
Центр Ташкента окончательно сменил зимние декорации на весенние. В этом году городское озеленение радует глаз: тысячи тюльпанов и анютиных глазок украсили парковые зоны и обочины центральных проспектов.
Но весна — это не только цветы. Мы запечатлели повседневную жизнь столицы Узбекистана:
Движение: на улицах все больше экологичного транспорта — от современных электробусов до сервисов кикшеринга, ставших неотъемлемой частью городского пейзажа
Архитектура: классические виды на Сквер Амира Темура и Куранты остаются главными точками притяжения для туристов и горожан
Атмосфера: на "Бродвее" (ул. Сайилгох) царит оживление — работают летние террасы и фуд-корты, создавая особый городской вайб
Ташкент сегодня выглядит современным, ярким и очень гостеприимным.
© Sputnik / Бахром Хатамов
1/14
2/14
3/14
4/14
5/14
6/14
7/14
8/14
С 23 марта по 7 апреля территория сквера Амира Темура закрывается для проведения работ по благоустройству
9/14
10/14
11/14
12/14
13/14
14/14
