Навруз объединил молодежь стран Шанхайской организации сотрудничества

2026-03-23T11:07+0500

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Всемирный фестиваль “Навруз молодежи” в Таджикистане объединил более 200 молодых представителей 30 стран, в том числе стран ШОС, для обмена опытом и укрепления сотрудничества, сообщает пресс-служба организации.В программе — культурные мероприятия, национальные выставки, ярмарки народных ремесел, гастрономический фестиваль, образовательные панели, форумы и конференции, экологические акции, спортивные соревнования, молодежные ярмарки, экскурсии по Душанбе, Гиссару, Турсунзаде и другим городам Хатлонской области.В рамках фестиваля состоялся Форум молодежи стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, инициированный президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном во время саммита глав государств ШОС в китайском Тяньцзине.На открытии форума, в котором участвовали более 100 юношей и девушек из 15 государств-членов организации и других регионов, заместитель Генерального секретаря ШОС Батыр Турсунов поблагодарил правительство республики за поддержание этой платформы для обсуждения актуальных тем, интересующих молодых людей, и в целом вопросов развития обширного евразийского региона.Он отметил, что Навруз символизирует единство, сотрудничество и развитие в странах ШОС, подчеркнул важность поддержки молодежных инициатив, обмена опытом между государствами-членами Организации, активного вовлечения молодого поколения в решение глобальных проблем, таких как обеспечение мира, защита окружающей среды, устойчивое развитие.

