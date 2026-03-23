Ташкент примет агробизнес-форум в формате Италия — Центральная Азия — Азербайджан
В рамках форума запланированы B2B и B2G-встречи, а также тематические круглые столы. В частности, обсудят вопросы трудоустройства граждан за рубежом
2026-03-23T17:45+0500
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В столице Узбекистана 23-24 марта состоится Международный бизнес-форум "Инновации, регенеративное сельское хозяйство, экспорт и цифровизация для устойчивых агроэкосистем" с участием представителей Италии, стран Центральной Азии и Азербайджана. Об этом сообщает ИА"Дунё".Отмечается, что с итальянской стороны будут участвовать свыше 120 представителей ведущих компаний и организаций с высоким экономическим потенциалом, в том числе руководители ICE (Итальянское торговое агентство), SACE (Экспортно-кредитное агентство Италии) и SIMEST (Государственное инвестиционное агентство Италии).Среди участников и представители таких ведущих отраслевых объединений, как FederUnacoma (Федерация производителей сельхозтехники Италии), Confagricoltura (Генеральная конфедерация сельского хозяйства), Confindustria (Генеральная конфедерация промышленности) и CDP (Депозитно-кредитная касса), а также ряд крупных компаний с годовым оборотом свыше €100 млн.
“Ожидается, что в мероприятии примут участие министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида, а также министры и заместители министров сельского хозяйства Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана”, — говорится в сообщении.
