https://uz.sputniknews.ru/20260323/tashkente-agrobiznes-forum-italiya---tsentralnaya-aziya--azerbaydjan-56458915.html

Ташкент примет агробизнес-форум в формате Италия — Центральная Азия — Азербайджан

Ташкент примет агробизнес-форум в формате Италия — Центральная Азия — Азербайджан

Sputnik Узбекистан

В рамках форума запланированы B2B и B2G-встречи, а также тематические круглые столы. В частности, обсудят вопросы трудоустройства граждан за рубежом

2026-03-23T17:45+0500

2026-03-23T17:45+0500

2026-03-23T17:45+0500

экономика

узбекистан

ташкент

форум

италия

центральная азия

азербайджан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/15/55140207_0:53:1107:675_1920x0_80_0_0_cac3b605429cf505668bb2f403a61989.png

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В столице Узбекистана 23-24 марта состоится Международный бизнес-форум "Инновации, регенеративное сельское хозяйство, экспорт и цифровизация для устойчивых агроэкосистем" с участием представителей Италии, стран Центральной Азии и Азербайджана. Об этом сообщает ИА"Дунё".Отмечается, что с итальянской стороны будут участвовать свыше 120 представителей ведущих компаний и организаций с высоким экономическим потенциалом, в том числе руководители ICE (Итальянское торговое агентство), SACE (Экспортно-кредитное агентство Италии) и SIMEST (Государственное инвестиционное агентство Италии).Среди участников и представители таких ведущих отраслевых объединений, как FederUnacoma (Федерация производителей сельхозтехники Италии), Confagricoltura (Генеральная конфедерация сельского хозяйства), Confindustria (Генеральная конфедерация промышленности) и CDP (Депозитно-кредитная касса), а также ряд крупных компаний с годовым оборотом свыше €100 млн.

узбекистан

ташкент

италия

центральная азия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент агробизнес-форум италия центральная азия азербайджан