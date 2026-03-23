https://uz.sputniknews.ru/20260323/tramp-otlojil-udary-po-energeticheskoy-infrastrukture-irana-56460140.html
На 5 дней: Трамп отложил удары по энергетической инфраструктуре Ирана
Sputnik Узбекистан
Накануне американский лидер выдвинул ультиматум исламской республике, пригрозив уничтожением всех иранских электростанций, если Тегеран полностью не откроет проход через Ормузский пролив в течение 48 часов
в мире
сша
минобороны сша
иран
дональд трамп
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/08/51808345_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_64cbb7c1e9e86415f6c745e5ee27c210.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/08/51808345_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_deb96d43abf0768604b2fa530a828283.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дональд трамп иран удары энергетика инфраструктура
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik.
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана на время перемирия, сообщает РИА Новости.
"Я поручил Министерству войны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней", — написал он в своей соцсети Truth Social.
По словам американского лидера, за последние два дня стороны провели "очень позитивные и продуктивные" переговоры, которые продолжат в течение недели. Однако источник иранского агентства Fars отрицает, что контакты имели место, в том числе через посредников.
Напомним, что кануне Трамп выдвинул ультиматум исламской республике, пригрозив уничтожением всех иранских электростанций, если Тегеран полностью не откроет проход через Ормузский пролив в течение 48 часов.
В свою очередь, в Иране напомнили, что проход возможен только при согласовании для невраждебных государств. Там предупредили, что в ответ атакуют все компании на Ближнем Востоке, в которых Штаты имеют свои интересы, а также энергоинфраструктуру в тех странах, где расположены американские базы.
Операция Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами, в том числе по нефтегазовым объектам.