На 5 дней: Трамп отложил удары по энергетической инфраструктуре Ирана

Накануне американский лидер выдвинул ультиматум исламской республике, пригрозив уничтожением всех иранских электростанций, если Тегеран полностью не откроет проход через Ормузский пролив в течение 48 часов

2026-03-23T17:20+0500

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана на время перемирия, сообщает РИА Новости.По словам американского лидера, за последние два дня стороны провели "очень позитивные и продуктивные" переговоры, которые продолжат в течение недели. Однако источник иранского агентства Fars отрицает, что контакты имели место, в том числе через посредников.Напомним, что кануне Трамп выдвинул ультиматум исламской республике, пригрозив уничтожением всех иранских электростанций, если Тегеран полностью не откроет проход через Ормузский пролив в течение 48 часов.В свою очередь, в Иране напомнили, что проход возможен только при согласовании для невраждебных государств. Там предупредили, что в ответ атакуют все компании на Ближнем Востоке, в которых Штаты имеют свои интересы, а также энергоинфраструктуру в тех странах, где расположены американские базы.Операция Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами, в том числе по нефтегазовым объектам.

