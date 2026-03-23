Украина готовит Майдан в Венгрии

Предстоящие парламентские выборы в Венгрии, безусловно, являются самыми обсуждаемыми в мире, пишет колумнист РИА Новости. 23.03.2026, Sputnik Узбекистан

2026-03-23T13:57+0500

Предстоящие парламентские выборы в Венгрии, безусловно, являются самыми обсуждаемыми в мире, пишет колумнист РИА Новости.СМИ забиты графиками с опросами общественного мнения. При этом приходится констатировать, что венгерская социология, мягко говоря, остается в долгу перед своим обществом: различные социологические компании публикуют абсолютно противоположные цифры, что не дает возможности установить реальную картину. По некоторым опросам, партия "Фидес" действующего премьера Виктора Орбана с большим отрывом лидирует, по другим — уверенную победу одерживает партия "Тиса" во главе с лидером оппозиции Петером Мадьяром.По мере приближения даты голосования — 12 апреля — все чаще звучат предположения, что исход выборов будет решаться уже после закрытия избирательных участков. Министр по связям с ЕС Янош Бока предупредил, что "Тиса" не примет победу Орбана. "Они создают нарратив, согласно которому их поражение на выборах будет нелегитимным результатом. Разве Петер Мадьяр может выйти перед камерой и заявить: "Окей, я услышал голос венгерского народа, он хочет, чтобы это правительство осталось у власти"? Насколько это реалистично после всей этой политической истерии, которую они устроили?" — задался вопросом Бока.Именно поэтому слово "Майдан" звучит все чаще и явственнее. Особенно учитывая широкую вовлеченность Украины и украинских политиков в венгерские выборы. Собственно, Украина там повсюду! Достаточно проехаться по Будапешту, чтобы убедиться в этом. Пожалуй, со времен украинских выборов 2019 года нигде никогда не было установлено столько билбордов и плакатов с изображением Владимира Зеленского. И все это сопровождается лозунгом: "Не позвольте Зеленскому смеяться последним".Любой предвыборный митинг, любая новость, связанная с венгерскими выборами, обязательно сопровождается упоминанием Украины. А та особо и не скрывает своей причастности к антиправительственным провокациям в Венгрии, давая Орбану дополнительные аргументы в своей агитации. Похоже, Зеленский даже не осознает, как его прямые угрозы в адрес премьера соседней страны усиливают рейтинги того и, наоборот, непосредственно бьют по Мадьяру.Недавний опрос, проведенный американской социологической компанией Джона Маклафлина, близкого к Дональду Трампу, выявил, что венгры очень болезненно восприняли нефтяную блокаду, которую Зеленский устроил их стране, и это пагубно отражается на позициях Мадьяра. Почти 70 процентов избирателей указали, что не готовы платить дополнительный сбор для приобретения дорогой нефти из других источников, а более 60 процентов не согласились с решением Брюсселя прекратить поставки российских энергоресурсов в Европу. В этой связи Маклафлин констатировал: "Враждебные действия Владимира Зеленского и карательные меры против Венгрии обернулись против его друга Петера Мадьяра и дали венграм еще один повод переизбрать Виктора Орбана премьер-министром в апреле".Как ни пытается лидер "Тисы" отмежевываться от украинских провокаций, в венгерских СМИ и социальных сетях за ним уже прочно закрепилось прозвище Петер Украинский. Собственно, как и европейские медиа давно и надежно закрепили за Орбаном титул "пророссийского", каковым он, конечно, никогда не являлся.На Украине не скрывают, что ставят на победу Мадьяра и не допускают иного варианта, о чем Зеленский высказывается открыто. Все прекрасно понимают, что его заявление о возможности "восстановить" нефтепровод "Дружба" (который, по мнению российских специалистов, и не поврежден особо) "через полтора-два месяца" свидетельствует о надежде Киева на то, что к концу апреля в Венгрии будет уже другая власть.Действия различных киевских провокаторов говорят об активной подготовке к очень серьезным диверсиям. Весьма показательно в этом смысле появление посла Украины в Венгрии Федора Шандора с изуродованным венгерским флагом в компании с боевиком и террористом Робертом Бровди по кличке Мадьяр. Напомним: в прошлом году после организации тем диверсии на нефтепроводе "Дружба" Будапешт официально объявил против боевика санкции. И уже тогда Бровди открыто пригрозил Орбану и действующей власти Венгрии. И если посол Украины демонстративно обнимается с террористом, угрожающим стране НАТО и ЕС, это показывает, что Киев уже перешел от слов к делу.Еще одним подтверждением, бесспорно свидетельствующим о том, что в Венгрии готовятся серьезные провокации, является свежая "сенсация" от The Washington Post. В своем "эксклюзиве" газета, любовно прозванная Трампом "вашингтонским компостом", сообщила о том, что российские спецслужбы якобы готовят "инсценировку покушения на Орбана". "Доказательством" являются "данные европейской разведки", которая будто бы ссылается на "внутренний документ российских спецслужб", якобы разработавших сценарий Gamechanger ("Переломный момент"). Согласно этому плану, покушение на премьера Венгрии (само собой, неудачное) резко изменит общественное настроение в его пользу. Не удивлюсь, если WP переводила этот документ с украинского языка. Где еще могли разработать подобную чушь?Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, реагируя на эту примитивную фальшивку, отметил, что из Киева звучат прямые угрозы физической расправы с Орбаном, а "вашингтонский обком" либералов выдумывает такие безумные сценарии, которые министр назвал "бессмысленной теорией заговора". Не хотят же американские демократы сказать, что Зеленский и его подручные террористы исполняют российский сценарий, когда публично угрожают лидеру Венгрии!Но нет никаких сомнений в том, почему эта дезинформация от WP появилась именно сейчас. Общественное мнение Запада явно начали готовить к украинским диверсиям и терактам против венгерского руководства. Тамошней аудитории заранее объясняют: когда вы услышите новости о покушении на Орбана, забудьте о прямых угрозах в его адрес из уст Зеленского — это все "рука Кремля"! Так что подготовка терактов, диверсий, беспорядков, Майданов накануне и по итогам выборов в Венгрии уже в разгаре. Технологии известны и давно обкатаны на украинцах. Осталось только Каю Каллас снабдить печеньками для раздачи на улицах Будапешта.

Владимир Корнилов https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/462/55/4625503_337:0:853:516_100x100_80_0_0_c9db7dd8df95fa8ab104c4ad8568339f.jpg

