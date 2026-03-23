В Узбекистане стартуют "Дни культуры и кино Таджикистана"
Праздничные мероприятия и обширную развлекательную программу организуют в Ташкенте и Самарканде
2026-03-23T14:08+0500
14:08 23.03.2026 (обновлено: 14:12 23.03.2026)
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik.
В Узбекистане с 23 по 29 марта пройдут "Дни культуры и кино Таджикистана", сообщает
пресс-служба министерства культуры РУз.
Они призваны продемонстрировать богатое культурное наследие узбекского и таджикского народов.
встреча трех поколений и круглые столы под названием "Наврузи олам", в ходе которых писатели, поэты, деятели искусства и представители интеллигенции обменяются мнениями по вопросам литературно-культурного наследия и перспектив сотрудничества;
показ художественных фильмов "Рыба на крючке", "В поисках истины", "Жизнь прекрасна", "Джура Саргор";
гала-концерт "Вечер дружбы" с участием мастеров искусств двух стран, концертные выступления творческих коллективов Таджикистана, выставки изобразительного искусства, а также театральные постановки.
Праздничные мероприятия и обширную развлекательную программу организуют в Ташкенте и Самарканде, добавили в пресс-службе ведомства.