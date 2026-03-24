Как менялось число пассажиров железнодорожного транспорта в Узбекистане за 25 лет
Статистика показывает, что железнодорожные пассажирские перевозки в Узбекистане пережили несколько этапов: стабильность в начале 2000-х, пик в 2015-м, резкий спад в 2020 году и последующее постепенное восстановление.
14:18 24.03.2026 (обновлено: 14:37 24.03.2026)
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. По данным Национального комитета РУз по статистике, в 2025 году железнодорожным транспортом в Узбекистане было перевезено 10,5 млн пассажиров. Несмотря на заметное восстановление в последние годы, показатель остается ниже уровня 2000 года, когда было зафиксировано 14,6 млн пассажиров.
Таким образом, за 25 лет общее снижение составило около 4,1 млн пассажиров, однако динамика внутри периода была неоднородной.
Так, в начале 2000-х годов железнодорожные перевозки демонстрировали относительную стабильность и даже небольшой рост — с 14,6 млн пассажиров в 2000 году до 15,1 млн в 2005 году. Однако уже к 2010 году показатель снизился до 14,5 млн, вернувшись практически к уровню начала десятилетия.
Наиболее заметный рост пришелся на 2015 год, когда объем перевозок достиг 20,1 млн пассажиров — максимального значения за весь рассматриваемый период.
В 2025 году рост продолжился, и пассажиропоток достиг 10,5 млн человек. Однако уровень все еще ниже как исторического максимума 2015 года, так и значений начала 2000-х.
Показатели по годам выглядят следующим образом:
2000 год — 14,6 млн человек;
2005 год — 15,1 млн человек;
2010 год — 14,5 млн человек;
2015 год — 20,1 млн человек;
2020 год — 6,2 млн человек;
2021 год — 7,9 млн человек;
2022 год — 9 млн человек;
2023 год — 9,6 млн человек;
2024 год — 9,8 млн человек;
2025 год — 10,5 млн человек.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.