https://uz.sputniknews.ru/20260324/chislo-passajirov-jeleznodorojnogo-transporta-uzbekistan-25-let-56471889.html

Как менялось число пассажиров железнодорожного транспорта в Узбекистане за 25 лет

Sputnik Узбекистан

Статистика показывает, что железнодорожные пассажирские перевозки в Узбекистане пережили несколько этапов: стабильность в начале 2000-х, пик в 2015-м, резкий спад в 2020 году и последующее постепенное восстановление.

2026-03-24T14:18+0500

перевозки

железная дорога

инфографика

пассажиры

узбекистан

статистика

мультимедиа

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/18/56472336_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_84a58ee77b1e64b46034fc4db6b366e0.png

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. По данным Национального комитета РУз по статистике, в 2025 году железнодорожным транспортом в Узбекистане было перевезено 10,5 млн пассажиров. Несмотря на заметное восстановление в последние годы, показатель остается ниже уровня 2000 года, когда было зафиксировано 14,6 млн пассажиров.Таким образом, за 25 лет общее снижение составило около 4,1 млн пассажиров, однако динамика внутри периода была неоднородной.Так, в начале 2000-х годов железнодорожные перевозки демонстрировали относительную стабильность и даже небольшой рост — с 14,6 млн пассажиров в 2000 году до 15,1 млн в 2005 году. Однако уже к 2010 году показатель снизился до 14,5 млн, вернувшись практически к уровню начала десятилетия. Наиболее заметный рост пришелся на 2015 год, когда объем перевозок достиг 20,1 млн пассажиров — максимального значения за весь рассматриваемый период.В 2025 году рост продолжился, и пассажиропоток достиг 10,5 млн человек. Однако уровень все еще ниже как исторического максимума 2015 года, так и значений начала 2000-х. Показатели по годам выглядят следующим образом:Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_UZ

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

инфографика пассажиры железная дорога транспорт перевозка