Чистый воздух и зеленые зоны: ключевые экологические задачи в Узбекистане до 2030 года

Sputnik Узбекистан

Президенту представили приоритетные проекты, направленные на улучшение качества воздуха, развитие зеленых территорий и модернизацию промышленности и транспорта.Ключевое место занимает инициатива "Чистый воздух" по снижению выбросов и внедрению мониторинга.

2026-03-24T09:39+0500

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Ташкенте рассмотрены инициативы по улучшению качества воздуха, расширению зеленых зон в городах и регионах, повышению экологической культуры и образования, а также усилению научных и практических мер по борьбе с опустыниванием.Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о приоритетных общенациональных проектах в сфере экологии и охраны окружающей среды на 2026–2030 годы.В ходе совещания была представлена информация о запланированных мерах в рамках общенационального проекта "Чистый воздух".Отмечено, что в Ташкенте, а также в Навои, Фергане, Чирчике и Термезе фиксируются превышения норм загрязнения воздуха. Основные причины — рост промышленности, использование углеродного топлива, увеличение числа автомобилей, природные факторы и недостаточный контроль.Отмечено, что в результате принятых оперативных мер качество воздуха в Ташкенте в определенной степени улучшилось. В январе-феврале этого года концентрация PM2,5 заметно снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Теперь по этому направлению будут поэтапно приниматься региональные программы, а в каждой области организуют анализ и диагностику, единую систему мониторинга воздуха и инвентаризацию источников загрязнения.В проекте "Чистый воздух" особое внимание уделено энергетике и промышленности. Предусмотрены налоговые льготы и стимулы для предприятий, использующих альтернативную энергетику, а также внедрение автоматических станций мониторинга, фильтров, пылегазоочистного и энергоэффективного оборудования. На промышленных предприятиях Ташкента и прилегающих территорий установят обязательные посты автоматического мониторинга с интеграцией данных в единую геоинформационную систему. Для субъектов, не выполняющих эти требования, компенсационные платежи будут существенно увеличены.Ужесточаются и экологические требования в строительной сфере. Кроме того, предложено сохранять "ветровые коридоры", в обязательном порядке учитывать заключения экологической экспертизы в ходе строительства, а также разработать мастер-план по управлению экологическими и водными ресурсами города.Определены и конкретные меры по снижению воздействия природной пыли. В их числе создание зеленого пояса вокруг Ташкента, организация зеленых барьеров в Сурхандарьинской и Сырдарьинской областях для предупреждения пыльных бурь, создание искусственных озер и водоемов, увеличение количества фонтанов в районах столицы, а также налаживание переработки листвы в компост и мульчу. Все это должно способствовать снижению концентрации пылевых частиц в воздухе и оздоровлению городской среды.Отдельные направления определены и в сфере транспорта. Предусмотрены ужесточение стандартов моторного топлива, экологическая классификация автотранспортных средств с выдачей стикеров "красной", "желтой" и "зеленой" категории, увязка технического осмотра с экологическими требованиями, реализация программ обновления устаревшего автопарка и увеличение доли общественного транспорта. Это позволит сократить объемы загрязнения, связанные с дорожным движением, прежде всего в центрах крупных городов.В качестве важной составной части проекта "Чистый воздух " был рассмотрен и вопрос тепличных хозяйств.Отмечено, что в Ташкенте и Ташкентской области сосредоточено большое количество тепличных хозяйств, при этом высока доля теплиц, использующих в качестве источников отопления уголь, мазут и нестандартные виды топлива, а выбросы опасных веществ оказывают серьезное негативное влияние на качество воздуха. Кроме того, из-за сравнительно более низкого уровня солнечной инсоляции в Ташкентском регионе по сравнению с другими территориями затраты на выращивание продукции в теплицах здесь значительно выше. Выращивание продукции в регионах с высокой инсоляцией позволит снизить себестоимость и стабилизировать цены на внутреннем рынке. В этой связи предложено перенести тепличные хозяйства Ташкента и прилегающих территорий в более благоприятные климатические зоны. В частности, в Шерабадском районе Сурхандарьинской области планируется создать агропарк площадью не менее 940 гектаров, что обеспечит более энергоэффективное производство. С 1 октября 2026 года планируется ограничить создание новых теплиц в Ташкенте и прилегающих территориях, а передислоцируемым хозяйствам – предоставить льготы по инфраструктуре, кредитованию и логистике.Отметив значение проектов для экологии, здоровья населения и повышения качества городской и сельской среды, а также внедрения науки и технологий, глава государства одобрил предложенные инициативы.

