Как изменился экспорт Узбекистана за 35 лет — инфографика
С 1991 года экспорт Узбекистана увеличился почти в 19 раз.
2026-03-24T18:02+0500
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. По данным Национального комитета РУз по статистике, в 2025 году объем экспорта Узбекистана составил $33,8 млрд.По сравнению с 1991 годом этот показатель увеличился почти на $32 млрд или в 18,8 раза.За последние десятилетия экспорт страны демонстрировал устойчивую положительную динамику, увеличившись с $1,8 млрд в 1991 году до рекордного уровня в 2025 году. Особенно заметный рост наблюдается в последние годы: с $15,1 млрд в 2020 году до $33,8 млрд в 2025 году.Динамика объема экспорта по годам (в долларах США):Такая динамика отражает постепенную трансформацию внешнеэкономической деятельности Узбекистана и расширение присутствия страны на международных рынках.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
