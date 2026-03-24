Как изменился экспорт Узбекистана за 35 лет — инфографика

Sputnik Узбекистан

С 1991 года экспорт Узбекистана увеличился почти в 19 раз.

2026-03-24T18:02+0500

2026-03-24T18:15+0500

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. По данным Национального комитета РУз по статистике, в 2025 году объем экспорта Узбекистана составил $33,8 млрд.По сравнению с 1991 годом этот показатель увеличился почти на $32 млрд или в 18,8 раза.За последние десятилетия экспорт страны демонстрировал устойчивую положительную динамику, увеличившись с $1,8 млрд в 1991 году до рекордного уровня в 2025 году. Особенно заметный рост наблюдается в последние годы: с $15,1 млрд в 2020 году до $33,8 млрд в 2025 году.Динамика объема экспорта по годам (в долларах США):Такая динамика отражает постепенную трансформацию внешнеэкономической деятельности Узбекистана и расширение присутствия страны на международных рынках.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

