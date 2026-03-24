Лидеры Узбекистана и РФ обсудили проекты в атомной энергетике, производстве и транспорте

Состоялся телефонный разговор с Владимира Путина и Шавката Мирзиёева, в ходе которого стороны условились продолжить активную совместную работу по всестороннему укреплению российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.

2026-03-24T16:41+0500

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин поговорили по телефону, сообщает пресс-служба Кремля.В ходе беседы стороны предметно обсудили вопросы реализации ряда крупных совместных проектов в сферах атомной энергетики, промышленного производства и транспорта. Также стороны обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, включая конфликт на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Украины.Условлено продолжить активную совместную работу по всестороннему укреплению российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.Также Владимир Путин тепло поздравил президента Шавката Мирзиёева и всех граждан Узбекистана с праздником весны Навруз.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

