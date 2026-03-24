Лидеры Узбекистана и РФ обсудили проекты в атомной энергетике, производстве и транспорте
2026-03-24T16:41+0500
16:41 24.03.2026 (обновлено: 17:40 24.03.2026)
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Шавката Мирзиёева, в ходе которого стороны условились продолжить активную совместную работу по всестороннему укреплению российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik
. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин поговорили по телефону, сообщает
пресс-служба Кремля.
В ходе беседы стороны предметно обсудили вопросы реализации ряда крупных совместных проектов в сферах атомной энергетики, промышленного производства и транспорта.
"В частности, с удовлетворением отмечено, что сегодня состоялась церемония начала бетонных работ на площадке строительства в Узбекистане АЭС российского дизайна, а 16 марта — запущена третья медно-обогатительная фабрика на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате, оборудование для которой поставлено ведущими российскими машиностроительными предприятиями", — говорится в сообщении.
Также стороны обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, включая конфликт на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Украины.
Условлено продолжить активную совместную работу по всестороннему укреплению российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.
Также Владимир Путин тепло поздравил президента Шавката Мирзиёева и всех граждан Узбекистана с праздником весны Навруз.